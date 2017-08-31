Причиной участившихся вылазок медведей в деревни стал недостаток еды в лесах — эксперт

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В СМИ обсуждаются участившиеся случаи визитов медведей в расположенные вблизи леса деревни в Витебской, Могилевской областях. Ирина Соловей пояснила, что к концу лета-осени медведи должны накопить как можно больше жировых запасов, чтобы с первым снегом впасть в спячку. И сейчас они активно ищут пропитание.

«Скорее всего, медведи осмелели из-за нехватки кормовых ресурсов. Урожай лесных ягод в нынешнем году небольшой, черника мелкая, и ее не на каждом кустарнике можно найти. Во многих районах не уродились яблоки. В Городокском районе медведи ходят на жировку в заброшенные деревни, поедают там сливы, яблоки. Они протаптывают целые тропы по пути в сад. Их могут заинтересовать и свалки, особенно если там есть пищевые отходы или пахнет съестным», — сказала она.

Особенно медведи любят полакомиться медом, поэтому наведываются на пасеки как в лесу, так и в деревнях. «От ульев их очень сложно отвадить. Медведи могут уносить ульи в укромные места, чтобы спокойно достать мед. Даже через высокие заборы они с легкостью перелезают, особенно молодые особи. Могут и подкопы сделать под колючей проволокой, и современные антимедвежьи ульи разобрать», — пояснила Ирина Соловей.

Увеличение численности медведей как причину их визитов к людям эксперт исключает: «Их не так много, чтобы выходить из леса. Они бы этого не делали, если бы им было достаточно пищи».