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21:22 (мск), источник: Lenta.Ru

В России решили уменьшить дорожные знаки

Вслед за Москвой по всей территории России будут использоваться дорожные знаки уменьшенного формата. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, такое решение было поддержано на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. «До конца года будут приняты соответствующие изменения в стандарты», — заявил чиновник, отвечающий в московской мэрии за транспорт и дорожную инфраструктуру.

Также комиссия поддержала идею снижения общего количества дорожных знаков, сообщающих информацию вспомогательного характера, добавил Ликсутов.

Помимо столицы, эксперимент по использованию знаков уменьшенного размера проводился в Санкт-Петербурге, Саратове и Владимире. Как сообщало агентство «Москва», обновленные знаки по размеру в полтора раза меньше прежних. Они не закрывают архитектуру домов и при этом хорошо заметны для водителей.

Москвичи жалуются на ляпы в дорожной разметке и знаках
Во время загрузки произошла ошибка.
7 августа© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Дмитрий Квочкин
Еще один способ залезть в народный карман и отмыть свои бабки
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