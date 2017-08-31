В России решили уменьшить дорожные знаки

По его словам, такое решение было поддержано на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. «До конца года будут приняты соответствующие изменения в стандарты», — заявил чиновник, отвечающий в московской мэрии за транспорт и дорожную инфраструктуру.

Помимо столицы, эксперимент по использованию знаков уменьшенного размера проводился в Санкт-Петербурге, Саратове и Владимире. Как сообщало агентство «Москва», обновленные знаки по размеру в полтора раза меньше прежних. Они не закрывают архитектуру домов и при этом хорошо заметны для водителей.