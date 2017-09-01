Мэрия разработала веломаршрут для туристов по 30 достопримечательностям

Источник: Новый Калининград

Это кольцевой маршрут общей протяженностью 16,5 км, время его прохождения составит 1,5−2 часа. Велосипедистам предлагается ехать от площади Победы через Верхнее озеро, ул. Невского, Литовский вал, наб. Адмирала Трибуца, ул. Октябрьскую, «Южный» парк, пл. Калинина, ул. Железнодорожную, Гвардейский проспект обратно к площади Победы.

«Значительная часть веломаршрута пролегает по широким тротуарам, позволяющим выделить велосипедную полосу с помощью разметки и соответствующих знаков. На других участках направление веломаршрута выбиралось из расчета минимально возможного пешеходного трафика», — рассказали в мэрии. Отмечается, что специалисты городской администрации «несколько раз проехали на велосипедах по указанному маршруту, в том числе совместно с представителями ГИБДД, которые высказали свои рекомендации по безопасности движения».

Проект был обсужден с «представителями велосообщества», и по итогам обсуждения ими был предложен альтернативный путь от площади Победы до Верхнего озера, «который будет рассмотрен в ближайшее время», добавили в горадминистрации.

Отмечается, что в Калининграде обустроены велосипедные дорожки по следующим маршрутам:

— «Верхнее» озеро: протяженность — около 4,5 км.

— Сквер ул. Гаражная-ул. Юношеская: 0,595 км.

— Фестивальная аллея: около 1,9 км.

— Ул. Гайдара-ул. Ген. Челнокова-ул. Согласия: 12,6 км.

— Велодорожка между СК «Янтарный» и ул. Ген. Челнокова: 0.4 км.

— Ул. Островского: 0,53 км.

— Ул. 9 Апреля: 2,26 км.

— Солнечный бульвар: 0,43 км.