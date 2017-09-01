В Сочи утвердили список городских кладбищ для семейных захоронений
Теперь на курорте возможно получить свидетельство о резервировании соответствующего участка.
Теперь на курорте возможно получить свидетельство о резервировании соответствующего участка.
Согласно нормативам, каждому гражданину для погребения умершего родственника предоставляется площадь в четыре квадратных метра. Чтобы сократить количество самовольных захватов участков под родовые захоронения, в Сочи отныне можно зарезервировать соответствующую площадь земли заранее. За подобную процедуру в казну города будет взиматься единоразовая плата, сообщают в
«Установлены тарифы для сельских округов — это 8 500 за один квадратный метр. И на остальной территории города 14 000 рублей. Законом четко установлено, что участок под резервирование места для семейного захоронения не может превышать 20 квадратных метров. Количество произведенных захоронений на этих 20 квадратных метрах может варьироваться», — пояснил начальник управления по организации похоронного дела администрации города Александр Мамлай.
Чтобы получить свидетельство о резервировании и внести его в план кладбища, гражданину необходимо обратиться с заявлением в управление по организации похоронного дела.
Сейчас в перечень уже включены по девять кладбищ в Адлерском и Лазаревском районах, а также еще пять — в пределах Центрального и Хостинского районов, включая кладбища в селах Пластунка, Раздольное, Прогресс, Измайловка и Барановка.