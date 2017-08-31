Названа главная причина смерти во время секса

Исследователи проанализировали данные о 3028 пациентах, у которых была констатирована остановка сердца. При этом 246 человек занимались физической активностью во время инфаркта, 17 из них — сексом. Специалисты заметили, что только один из восьми человек выживал при сердечном приступе, возникшем во время полового акта. В то же время примерно половина людей выживала, если инфаркт произошел при любых других условиях.