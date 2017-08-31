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22:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа главная причина смерти во время секса

Ученые из Европейского госпиталя имени Жоржа Помпиду выяснили, что мужчины часто умирают от сердечного приступа, случившегося во время секса, поскольку их партнеры стесняются позвать на помощь. Об этом сообщает газета The Independent.

Исследователи проанализировали данные о 3028 пациентах, у которых была констатирована остановка сердца. При этом 246 человек занимались физической активностью во время инфаркта, 17 из них — сексом. Специалисты заметили, что только один из восьми человек выживал при сердечном приступе, возникшем во время полового акта. В то же время примерно половина людей выживала, если инфаркт произошел при любых других условиях.

По мнению исследователей, причиной частых смертей при занятии любовью является шок партнеров, которые не знают, как реагировать и не догадываются сразу вызвать скорую помощь. При этом каждая минута задержки снижает шансы выживания больного на 10 процентов. Если сердечный приступ происходил прямо во время секса, то больному приходилось дожидаться сердечно-легочной реанимации в два раза дольше.

Некоммерческая организация British Heart Foundation рекомендует пережившим инфаркт возобновить сексуальную активность через несколько недель, избегать употребления алкоголя и больших порций пищи, а также попросить партнера играть более активную роль во время занятия любовью.

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