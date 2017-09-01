Чем нас лечат: грудные сборы. Помогают ли травки от кашля

Грудные сборы — это смесь из измельченных лекарственных растений — широко известное и дешевое средство от кашля и простуды. Обычно их заваривают и применяют внутрь в виде настоя. Из-за низкой цены их нетрудно купить, поэтому многие используют грудные сборы с настроем «авось поможет, все равно недорого».

Но не нужно думать, что раз перед вами не «зловредные синтетические таблетки», а настой натуральных трав, то пить его можно без опаски в неограниченных количествах. Такой подход в некоторых случаях может не только не вылечить, но и навредить, потому что лекарственные растения состоят из множества компонентов, не все из которых полезны человеку.

Есть четыре разновидности грудных сборов, которые, не мудрствуя лукаво, назвали соответственно грудными сборами № 1, № 2, № 3 и № 4. В состав первого входят душица, корень алтея, мать-и-мачеха, во втором содержатся мать-и-мачеха, корень солодки и подорожник, в третьем — плоды аниса, шалфей, корень алтея и почки сосны, а в четвертом — ромашка, фиалка, календула, мята, багульник и корень солодки. Давайте посмотрим, почему состав смесей такой разный и зачем в них могут быть нужны эти растения.

Мать-и-мачеха и душица: не для детей и беременных

Мать-и-мачеха — компонент первого и второго сбора — на латыни называется Tussilago farfara, что буквально означает «кашлегон, несущий муку́», потому что покрытая белым пушком нижняя поверхность листьев словно присыпана муко́й. Но хотя само название говорит о лечебных свойствах (кроме отхаркивающего действия растению приписывают также противовоспалительный эффект), подтверждены они пока были только на мышах и клетках.

Вещества, выделенные из мать-и-мачехи, подавляли активность белков, которые связаны с формированием воспаления в организме, и белка под названием фактор некроза опухоли-альфа. Перепроизводство этого белка вносит свой вклад в возникновение псориаза и других аутоиммунных заболеваний (когда иммунитет работает «против своих»).

Это и объясняет логику использования мать-и-мачехи в народной медицине как средства от ревматоидного артрита, тоже аутоиммунного заболевания. Этот фактор (по-английски — tumor necrosis factor, TNF) получил свое название благодаря тому, что основная его работа- участвовать в убийстве опухолевых клеток, и если его будет слишком мало, то организм не справится с ними вовремя и рискует заполучить рак. Это, кстати, одна из проблем существующих сегодня лекарств от аутоиммунных заболеваний, например, псориаза — выбрать такую дозировку, чтобы отрегулировать уровень TNF до «уже не аутоиммунное заболевание», но не уронить его ниже отметки «рак».

Поэтому мать-и-мачеха — не такой уж безобидный цветочек, который можно принимать, когда вздумается, потому что «хуже не будет». Как многие настоящие лекарства, у нее есть свои противопоказания: мать-и-мачеху не стоит принимать детям и беременным. Дело в том, что растение содержит пирролизидиновые алкалоиды. которые могут привести к раку, отравлениям и проблемам с печенью у детей. Поэтому немецкие и австрийские селекционеры даже создали сорт без пирролизидиновых алколоидов, а Европейское медицинское агентство призывает максимально снижать содержание этих алкалоидов в продуктах, хотя и отмечает, что длительное действие их на людей плохо изучено. К тому же отличить, где виноваты алкалоиды, а где — другие факторы и вещества, бывает непросто (особенно если пациент изрядно переусердствовал с приемом спиртового экстракта).

Душица обыкновенная, входящая в грудной сбор № 1, в европейской кухне считается пряностью. Кулинарам она известна как орегано (Oríganum vulgáre). В народе душицу еще со времен Гиппократа признают лекарственным растением, а ее масло считается диетической пищевой добавкой, хотя никаких подтверждений последнему наука не нашла. Разные вещества из масла душицы могут действовать как противовоспалительное (продемонстрировано на модели мышиного колита) или антиоксидантное средство, убивать бактерии и грибки, а также одноклеточных паразитов.

Правда, большинство результатов показано в пробирке (in vitro), и если они что-то и доказывают, то лишь то, что масло душицы содержит некоторые антибиотики, которые работают в самом растении (для чего ей и нужны в природе) и, возможно, на каких-то поверхностях, куда ее нанесли. Но в организме характеристики среды гораздо более сложные, чем в чашке Петри или пробирке. На людях было проведено не очень много испытаний — например, одно исследование показало, что после шестинедельного курса таблеток с маслом душицы 10 из 13 человек избавились от некоторых кишечных паразитов (дизентерийной амебы, амебы Endolimax nana, амебы Гартмана и одноклеточного паразита из группы разножгутиковых Blastocystis hominis).

Действие душицы против бактерий, гриппа и простуд до конца не доказано. В США, где к патентованию лекарств относятся с большой щепетильностью, суды даже выносили предупреждения и даже предъявлялись судебные иски компаниям, которые продавали душицу как лекарство, хотя она вовсе не была запатентована в таком качестве.

Возвращение к корням, анис и Окуджава

Солодка (если быть точнее, ее корень), помимо того, что содержится во втором и четвертом грудных сборах, продается и отдельно, в виде сиропа. Ее родовое латинское название Glycyrrhiza glabra означает «сладкий корень», а видовое слово переводится как «гладкий». Солодка гладкая известна в медицине уже несколько тысячелетий, успев за это время побывать компонентом даже «капель датского короля», о которых пел Булат Окуджава. На западе солодку называют лакрицей и делают из нее сладости.

Из веществ, которые содержатся в составе этого растения, самые активные два: глицирризиновая кислота, которая придает солодке ее ярко выраженный сладкий вкус, и эноксолон. Им приписывают основные эффекты солодки — ее отхаркивающее и противовирусное действие. Отхаркивающее действие объясняют тем, что благодаря солодке лучше выделяется внутрилегочная «смазка», а реснички, которые помогают очистить дыхательные пути от мокроты, работают лучше. Такой эффект проверен и на людях, и хотя речь чаще всего об исследованиях на небольших группах пациентов, среди работа на эту тему есть рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые испытания, как вот это, где контрольной группе вместо солодки давали сахарный сироп.

Двойной слепой рандомизированный плацебо-контролируемый метод — способ клинического исследования лекарств, при котором испытуемые не посвящаются в важные детали проводимого исследования. «Двойной слепой» означает, что о том, кого чем лечат, не знают ни испытуемые, ни экспериментаторы, «рандомизированный» — что распределение по группам случайно, а плацебо используется для того, чтобы показать, что действие препарата не основано на самовнушении и что данное лекарство помогает лучше, чем таблетка без действующего вещества. Этот метод мешает субъективному искажению результатов. Иногда группе контроля дают другой препарат с уже доказанной эффективностью, а не плацебо, чтобы показать, что препарат не просто лечит лучше, чем ничего, но и превосходит аналоги.

Солодка по сравнению с сахаром снизила вероятность болей в горле и кашля после удаления дыхательной трубки, которая используется при операции на органах грудной полости, вдвое. Всего в исследовании поучаствовало 236 человек.

Противовирусный эффект этого растения лучше изучен для разных вирусов (герпес, ветрянка, грипп H5N1 и вируса гепатита С в пробирке и на культурах клеток. Хорошо изучено и противовоспалительное действие солодки, хотя, например, активность растения против вируса герпеса была показана также и на мышах.

Входящие в состав грудного сбора № 3 плоды аниса Pimpinella anisum, который также добавляли в «капли датского короля», были известны с глубокой древности как отхаркивающее средство, которое используют для лечения болезней дыхательных путей.

Главный компонент эфирного анисового масла называется анетолом. Основные лечебные свойства анисового масла и рекомендации применять его от кашля можно найти в старой медицинской литературе, а клинических испытаний его как современного лекарства, проведенных на людях или хотя бы животных, практически нет. При этом in vitro анисовое масло может убивать грибки и бактерии, немного повышая активность антибиотиков против стрептококка. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения признала анетол безопасным продуктом при использовании в тех количествах, которые попадают в организм, если приправлять анисом блюдо.

Корень алтея лекарственного (Althaea officinalis), растения из семейства мальвовых, входит в грудные сборы № 1 и № 3. В России экстракт корня алтея продается в виде таблеток под названием Мукалтин. Правда, препарат поступил в продажу в такие незапамятные времена, что найти исследования эффективности Мукалтина (особенно соответствующие современным стандартам доказательной медицины) не представляется возможным.

При этом есть сообщения о клинических испытаниях других препаратов, которые сравниваются с Мукалтином: например, здесь он несколько проигрывает АЦЦ и Бромгексину по скорости лечения кашля, справляясь со своей задачей за восемь-десять дней. Но существуют исследования экстракта алтея лекарственного и самого по себе, а не только как компонента Мукалтина: например, эта работа рассказывает, как он помогает справиться с болезнями верхних дыхательных путей у кошек. Другие статьи показывают эффективность экстракта алтея против грамположительных бактерий — в том числе, и внутрибольничного штамма золотистого стафилококка, который стал устойчивым к антибиотику метициллину, что делает алтей еще одним перспективным для изучения растением.

Ромашка, календула, фиалка

Экстракт ромашки аптечной (Matricaria chamomilla) добавляют и в успокаивающие чаи, и в кремы, которым приписывают противовоспалительный эффект. Также ромашку считают средством от боли и спазмов. Противовоспалительное и болеутоляющее действие, скорее всего, и стало причиной того, что ромашка попала в смесь грудного сбора № 3. Есть даже обзор Кохрейновского сотрудничества, оценивающее пользу ромашки и ряда других лекарств против болей от колита у новорожденных (например, снижение продолжительности плача).

Кохрейновская библиотека — база данных международной некоммерческой организации «Кохрейновское сотрудничество», участвующей в разработке руководств Всемирной организации здравоохранения. Название организации происходит от фамилии ее основателя — шотландского ученого-медика XX века Арчибальда Кохрейна, который отстаивал необходимость доказательной медицины и проведения грамотных клинических испытаний и написал книгу «Эффективность и действенность: случайные размышления о здравоохранении». Ученые-медики и фармацевты считают Кохрейновскую базу данных одним из самых авторитетных источников подобной информации: публикации, включенные в нее, прошли отбор по стандартам доказательной медицины и рассказывают о результатах рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследований.

Правда, в этом случае, отмечают авторы обзора, доказательства довольно слабые, как и при применении экстракта для снижения менструальных болей. Несмотря на это, как и для многих уже упомянутых нами растений, противовоспалительная и антимикробная активность ромашки тоже показана в основном на клетках и на животных, а клинических испытаний на людях не так много (и большинство из них мы уже упомянули).

Календулу лекарственную (Calendula officinalis)_ добавляют в грудной сбор № 4. Ее спиртовый экстракт также используют чтобы готовить полосканий для горла и как противовоспалительное средство от прыщей и стоматита. И действительно, множество исследований подтверждают ее противогрибковую и антибактериальную активность и противоопухолевый эффект.

Для ее лучшей доставки создали даже наночастицы из твердых жировых компонентов. Этот экстравагантный метод, по мнению разработчиков, должен ускорить заживление эпителия на поверхности глаза. Но вот с клиническими испытаниями на людях у календулы тоже проблемы. Самые убедительные доказательства — клинические испытания третьей фазы — посвящены тому, как календула помогает бороться с атопическим дерматитом и другими нежелательными последствиями для кожи при радиотерапии рака груди.

Экстракт трехцветной фиалки (Viola tricolor), как и экстракт календулы, известен как противовоспалительное средство. Но подтверждено это действие пока только на крысах линии Вистар. На людях же исследований не хватает — за исключением рандомизированного двойного слепого контролируемого испытания мази с фиалкой против все того же атопического дерматита.

В исследовании одним пациентам досталась мазь с лекарственными растениями, а другим — мазь без добавок (то есть, «пустая» основа для препарата). Только вот никаких особенных эффектов по сравнению с плацебо такое лечение не имело.

«Природный аналог скотча», почки сосны, мята, багульник и шалфей

Пожалуй, шуток про подорожник (Plantago major) в качестве панацеи не меньше, чем шуток про скотч, которым можно чинить все что угодно. Все мы в детстве прикладывали его зеленые листья к разбитым коленкам, некоторые даже сжимали и разрывали эти листья, чтобы вытекло больше сока, думая, что «раз щиплет, значит, помогает».

Науке известно три главных лекарственных компонента подорожника: аукубин (антимикробная активность), аллантоин (стимулирует заживление ран и рост клеток) и растительные камеди, уменьшающие боль. Но большинство этих эффектов показаны опять же вне организма, например, на свиной коже. Однако подорожник популярен и известен настолько, что из него даже делают покрытие для мяса, чтобы увеличить срок его хранения.

Лекарственных свойств, которые помогли бы при простуде, у перечной мяты (Mentha piperita), шалфея (Salvia officinalis) и почек сосны не так много. Их добавляют в грудные сборы в основном благодаря эфирным маслам, которые широко используют в ароматерапии и для ингаляции. Шалфей при ингаляциях может работать как антидепрессант для мышей, а вдыхание паров мяты может помочь от тошноты — побочного эффекта наркоза.

Багульник (Ledum palustre) больше известен как ядовитое растение. Его добавляют в некоторые мази, которые должны уменьшать зуд после укусов насекомых. Для одной из них (правда, гомеопатической), даже провели двойное слепое плацебо-контролируемое испытание, однако, как и следовало ожидать, никакого особенного эффекта не нашли.

Indicator.Ru предупреждает: правило «выпей, хуже не будет» здесь не работает.

Нужно понимать всю противоречивость ситуации с народной медициной. Эффективность многих лекарственных растений в той области, где они традиционно применяются, доказана только на небольших выборках пациентов, либо вообще на клетках, кошках или мышах.

С другой стороны, мы видим перед собой препараты, изготовленные из дешевого сырья и при этом стоящие все так же дешево. Вряд ли производитель, легально выпускающий ромашку или мукалтин в пачках по десять рублей, решит проверить лекарственные свойства ромашки или алтея в исследовании на нескольких тысячах человек. В таком случае цены его ромашки взлетят до небес (хотя бы на время испытаний), при этом другие производители ромашки (такое средство особенно не запатентуешь) продолжат продавать ее по десять рублей. Ситуация непростая, поэтому проводить масштабные клинические испытания ромашки никто особенно не стремится.

Есть и третья сторона вопроса: к таким веществам нельзя относиться несерьезно и думать, что никакого вреда они нанести не могут, потому что это обычные растения, распространенные в наших полях. У них есть свои противопоказания и побочные эффекты, поэтому принимать их стоит с не меньшей осторожностью, чем таблетки (хотя зачастую надеяться на них приходится не больше, чем на «бабушкины средства» вроде меда, чеснока или лимона).

Если у пациента аллергия хотя бы на один из компонентов сбора, то такой сбор употреблять не стоит. Но, учитывая сложность состава, надо действовать избирательно: сборы № 1 и № 3 в основном содержат растения, которым приписывают противовоспалительные и отхаркивающие свойства, второй — те, у которых больше выражено отхаркивающее действие, а четвертый — растения, более известные спазмолитическим и противовоспалительным действием. Например, календула как местное средство выглядит более убедительно, чем как экстракт для приема внутрь, эффект которого на людях не доказан. Возможно, лучше использовать ее для нанесения, а не пить.

Нет ничего принципиально невозможного или удивительного, что растительные экстракты имеют антибактериальный эффект: растениям тоже нужно защищаться от болезней. Однако, если вера в антибактериальные и противовоспалительные свойства душицы для вас непоколебима, принимать ее как одну, так и в составе грудного сбора № 1, можно только при условии, что вы не ждете ребенка. То же самое касается и сборов с шалфеем и мать-и-мачехой.