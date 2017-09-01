Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса Мирей Дарк
Краны из нержавеющей стали могут быть опасны
Изобретение белорусов привело в восторг бизнесменов по всему миру
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
В Госдепе США сделали заявление о военных учениях России
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
10:23 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Дублер МКАД, современные развязки и рокада: как новые дороги ускорят движение на юге Москвы

Автомобилисты на юге столицы скоро не будут стоять в заторах, объезжая железнодорожные пути, терять время на лишних светофорах и выезжать на МКАД, чтобы попасть в соседний район.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новые поперечные связки вместо колец, дублеры и эстакады вместо сложных перекрестков — за последние годы Москва существенно изменила подход к дорожному строительству. Юг города не стал исключением. Здесь работы ведутся сразу на нескольких объектах. Что изменится в ближайшие годы и где водители смогут сократить путь уже сегодня — в материале mos.ru.

Дублер южного участка МКАД

Разгрузить Московскую кольцевую автодорогу позволит новая магистраль Элеваторная улица — улица Подольских Курсантов — улица Красного Маяка. Трасса длиной 5,6 километра соединяет Липецкую улицу с Варшавским шоссе, напрямую связывая четыре района: Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Западное Бирюлево и Восточное Бирюлево.

Короткий маршрут открыли для водителей после запуска эстакады через пути Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). В результате время в пути между ближайшими районами сократилось в три-четыре раза, а маршрут водителей уменьшился в среднем на пять — семь километров.

Читайте также
Собянин рассказал об организации парковок в рамках реновации

Строителям еще предстоит завершить реконструкцию улиц Красного Маяка и Подольских Курсантов, добавив к проезжей части по две полосы в каждом направлении, построить развороты под Покровским путепроводом через Курское направление МЖД, а также сделать два подземных пешеходных перехода.

Всего же планируется создать 7,55 километра дорог. Полностью завершить строительство планируется до конца года.

После окончания работ по новой трассе каждый час смогут проезжать до двух тысяч автомобилей. Здесь также запустят новые маршруты наземного общественного транспорта до станций метро «Пражская» и «Царицыно».

Развязка МКАД и Липецкой улицы

Еще одним транспортным проектом на юге города стала реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей. Работы на этом участке не входили в список первоочередных, но после анализа транспортной ситуации было решено обновить транспортную инфраструктуру.

На внутренней стороне МКАД построят боковой проезд для поворотов в центр города и въезда на эстакаду по направлению в область, реконструируют и сами съезды, а также эстакаду на Липецкой улице.

В результате пропускная способность транспортного узла в целом вырастет на 67 процентов, улучшится и сообщение с автомобильной дорогой федерального значения М4 «Дон».

Южная рокада

Уже в сентябре водители смогут проехать по новой эстакаде на пересечении Варшавского шоссе с Балаклавским проспектом. Она обеспечит бессветофорное движение по трем полосам Варшавского шоссе в каждом направлении. Боковые проезды позволят водителям съезжать на Балаклавский проспект или разворачиваться.

Читайте также
Аналитики определили самый популярный автомобиль в Москве

В дальнейшем планируется сделать эту развязку трехуровневой. Кроме эстакады здесь построят тоннель, в который по прямой пустят поток машин с Балаклавского шоссе, а на уровне земли появятся развороты и съезды.

Развязка войдет в состав нового участка Южной рокады протяженностью 2,8 километра, который соединит Балаклавский и Пролетарский проспекты. Здесь также построят железнодорожную эстакаду Павелецкого направления МЖД.

В 2018—2020 годах рокаду продлят. Запланирована реконструкция Кантемировской и Донецкой улиц, улицы Верхние Поля, а также строительство путепровода через Москву-реку на улице Шоссейной.

В результате Южная рокада протянется от пересечения МКАД и Рублевского шоссе по улице Обручева и Аминьевскому шоссе, пересечет Варшавское и Каширское шоссе и спустится к МКАД через улицу Верхние Поля. Общая длина трассы составит 58,7 километра.

Дублер Варшавского шоссе

Дублером Варшавского шоссе станет Дорожная улица. По ней автомобилисты смогут проехать от Сумского проезда до МКАД.

Сегодня она представляет собой не связанные между собой участки — от МКАД до улицы Кирпичные Выемки, от улицы Газопровод до 1-го Дорожного проезда и от Днепровского до Сумского проезда.

В ближайшие два года участки дороги соединят, сделают заездные карманы на остановках общественного транспорта, переходно-скоростные полосы на МКАД и подъездные дороги.

Запланирована реконструкция Россошанской улицы, 3-го Дорожного проезда и 1-го Дорожного проезда. А для пешеходов сделают три подземных перехода: у остановочного пункта Курского направления МЖД Красный Строитель, возле дома 20, корпуса 1 на Дорожной улице и на ее пересечении с Сумским проездом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кандидатом в президенты России может стать женщина
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
В Пхеньяне бросили вызов СБ ООН, пообещав больше пусков ракет
Налог на движимое имущество могут отменить
Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь