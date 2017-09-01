Дублер МКАД, современные развязки и рокада: как новые дороги ускорят движение на юге Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новые поперечные связки вместо колец, дублеры и эстакады вместо сложных перекрестков — за последние годы Москва существенно изменила подход к дорожному строительству. Юг города не стал исключением. Здесь работы ведутся сразу на нескольких объектах. Что изменится в ближайшие годы и где водители смогут сократить путь уже сегодня — в материале mos.ru.

Дублер южного участка МКАД

Разгрузить Московскую кольцевую автодорогу позволит новая магистраль Элеваторная улица — улица Подольских Курсантов — улица Красного Маяка. Трасса длиной 5,6 километра соединяет Липецкую улицу с Варшавским шоссе, напрямую связывая четыре района: Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Западное Бирюлево и Восточное Бирюлево.

Короткий маршрут открыли для водителей после запуска эстакады через пути Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). В результате время в пути между ближайшими районами сократилось в три-четыре раза, а маршрут водителей уменьшился в среднем на пять — семь километров.

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Строителям еще предстоит завершить реконструкцию улиц Красного Маяка и Подольских Курсантов, добавив к проезжей части по две полосы в каждом направлении, построить развороты под Покровским путепроводом через Курское направление МЖД, а также сделать два подземных пешеходных перехода.

Всего же планируется создать 7,55 километра дорог. Полностью завершить строительство планируется до конца года.

После окончания работ по новой трассе каждый час смогут проезжать до двух тысяч автомобилей. Здесь также запустят новые маршруты наземного общественного транспорта до станций метро «Пражская» и «Царицыно».

Развязка МКАД и Липецкой улицы

Еще одним транспортным проектом на юге города стала реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей. Работы на этом участке не входили в список первоочередных, но после анализа транспортной ситуации было решено обновить транспортную инфраструктуру.

На внутренней стороне МКАД построят боковой проезд для поворотов в центр города и въезда на эстакаду по направлению в область, реконструируют и сами съезды, а также эстакаду на Липецкой улице.

В результате пропускная способность транспортного узла в целом вырастет на 67 процентов, улучшится и сообщение с автомобильной дорогой федерального значения М4 «Дон».

Южная рокада

Уже в сентябре водители смогут проехать по новой эстакаде на пересечении Варшавского шоссе с Балаклавским проспектом. Она обеспечит бессветофорное движение по трем полосам Варшавского шоссе в каждом направлении. Боковые проезды позволят водителям съезжать на Балаклавский проспект или разворачиваться.

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В дальнейшем планируется сделать эту развязку трехуровневой. Кроме эстакады здесь построят тоннель, в который по прямой пустят поток машин с Балаклавского шоссе, а на уровне земли появятся развороты и съезды.

Развязка войдет в состав нового участка Южной рокады протяженностью 2,8 километра, который соединит Балаклавский и Пролетарский проспекты. Здесь также построят железнодорожную эстакаду Павелецкого направления МЖД.

В 2018—2020 годах рокаду продлят. Запланирована реконструкция Кантемировской и Донецкой улиц, улицы Верхние Поля, а также строительство путепровода через Москву-реку на улице Шоссейной.

В результате Южная рокада протянется от пересечения МКАД и Рублевского шоссе по улице Обручева и Аминьевскому шоссе, пересечет Варшавское и Каширское шоссе и спустится к МКАД через улицу Верхние Поля. Общая длина трассы составит 58,7 километра.

Дублер Варшавского шоссе

Дублером Варшавского шоссе станет Дорожная улица. По ней автомобилисты смогут проехать от Сумского проезда до МКАД.

Сегодня она представляет собой не связанные между собой участки — от МКАД до улицы Кирпичные Выемки, от улицы Газопровод до 1-го Дорожного проезда и от Днепровского до Сумского проезда.

В ближайшие два года участки дороги соединят, сделают заездные карманы на остановках общественного транспорта, переходно-скоростные полосы на МКАД и подъездные дороги.