Капсулы Hyperloop Илона Маска побили собственный рекорд скорости
На испытаниях экспериментальной скоростной транспортной системы Hyperloop удалось развить скорость до 355 км/ч.
На испытаниях экспериментальной скоростной транспортной системы Hyperloop удалось развить скорость до 355 км/ч.
Предыдущий рекорд — 324 км/ч, установленный другой опытной моделью, — продержался всего сутки.
Энтузиасты системы утверждают, что не за горами время, когда в ней удастся развивать скорость до 1000 км/ч.
Идею разрабатываемой сейчас новой транспортной системы Hyperloop первым предложил еще в 2013 году глава компании Tesla Илон Маск. На этой неделе в окрестностях
Маск написал в инстаграме, что как только соревнование прототипов закончилось, команда Hyperloop позволила «толчковым капсулам» начать самостоятельное, без управления человеком, движение по испытательному туннелю.
«Толчковые капсулы» раньше использовались для приведения в движение опытных моделей.
Новый рекорд «толчковая капсула» установила именно в самостоятельном движении, даже пока не разогналась. По словам Маска, зрелище движущейся по тоннелю капсулы «напоминало гонку буксиров».
Проведенные на этой неделе испытания показывают, что новая технология способна развивать скорость, близкую к максимальной, на которую способен существующий на сегодняшний день наземный транспорт.
В августе этого года китайский высокоскоростной поезд «Фусинь» развил скорость 350 км/ч. Китайские специалисты также ищут пути усовершенствования высокоскоростных железнодорожных путей и рассчитывают довести скорость поездов до 400 км/ч.
В 2009 году скоростной поезд TGV производства французской Alstom установил рекорд скорости на экспериментальном участке, разогнавшись до 574 км/ч, однако пассажиров скоростные поезда во Франции продолжают возить со скоростью 300−320 км/ч.