Капсулы Hyperloop Илона Маска побили собственный рекорд скорости

Предыдущий рекорд — 324 км/ч, установленный другой опытной моделью, — продержался всего сутки.

Система Hyperloop помещает капсулы в транспортный туннель с выкаченным оттуда воздухом и стремится разогнать их до очень высокой скорости, чтобы сократить время в пути для пассажиров и грузов.

Энтузиасты системы утверждают, что не за горами время, когда в ней удастся развивать скорость до 1000 км/ч.

Идею разрабатываемой сейчас новой транспортной системы Hyperloop первым предложил еще в 2013 году глава компании Tesla Илон Маск. На этой неделе в окрестностях Лос-Анджелеса на специальном полигоне длиной одну милю прошли первые испытания опытных поездов. Самым быстрым оказался поезд, построенный группой студентов из Германии.

Маск написал в инстаграме, что как только соревнование прототипов закончилось, команда Hyperloop позволила «толчковым капсулам» начать самостоятельное, без управления человеком, движение по испытательному туннелю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BYU1EttgwJE/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Elon Musk (@elonmusk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-28T05:18:17+00:00">Авг 27 2017 в 10:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Толчковые капсулы» раньше использовались для приведения в движение опытных моделей.

Новый рекорд «толчковая капсула» установила именно в самостоятельном движении, даже пока не разогналась. По словам Маска, зрелище движущейся по тоннелю капсулы «напоминало гонку буксиров».

Усовершенствование трассы, считает он, может уже в следующем месяце довести скорость движения капсул до 500 км/ч.

Проведенные на этой неделе испытания показывают, что новая технология способна развивать скорость, близкую к максимальной, на которую способен существующий на сегодняшний день наземный транспорт.

В августе этого года китайский высокоскоростной поезд «Фусинь» развил скорость 350 км/ч. Китайские специалисты также ищут пути усовершенствования высокоскоростных железнодорожных путей и рассчитывают довести скорость поездов до 400 км/ч.

В 2009 году скоростной поезд TGV производства французской Alstom установил рекорд скорости на экспериментальном участке, разогнавшись до 574 км/ч, однако пассажиров скоростные поезда во Франции продолжают возить со скоростью 300−320 км/ч.