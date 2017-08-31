Познер рассказал, что обязательно посмотрит шоу Шнурова о котах
Журналист Владимир Познер, коллега Шнурова по Первому каналу, пообещал смотреть новую программу музыканта о котах, несмотря на свои несложившиеся отношения с музыкантом, передает НСН.
Журналист Владимир Познер, коллега Шнурова по Первому каналу, пообещал смотреть новую программу музыканта о котах, несмотря на свои несложившиеся отношения с музыкантом, передает НСН.
«Я понимаю, что есть некоторые мнения о наших отношениях со Шнуровым. Наверняка СМИ надеются получить
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров примерит на себя новое амплуа — ведущего программы о животных. 2 сентября на Первом канале стартует новое развлекательное шоу «Главный котик страны». Шнуров признался, что это будет программа не о животных, а «в первую очередь, о людях».