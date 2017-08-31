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23:37 (мск), источник: Газета.Ру

Познер рассказал, что обязательно посмотрит шоу Шнурова о котах

Журналист Владимир Познер, коллега Шнурова по Первому каналу, пообещал смотреть новую программу музыканта о котах, несмотря на свои несложившиеся отношения с музыкантом, передает НСН.

Источник: Reuters

«Я понимаю, что есть некоторые мнения о наших отношениях со Шнуровым. Наверняка СМИ надеются получить что-нибудь «рыбненькое». Но я на эти вещи не ведусь, слишком уж опытен. У меня по поводу этой новой программы Шнурова нет никакого мнения. Если она будет, то и ладно. Но я люблю про животных программы, может это будет хорошо? Пока я не увижу программу, комментировать не стану, — высказал свою позицию известный журналист.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров примерит на себя новое амплуа — ведущего программы о животных. 2 сентября на Первом канале стартует новое развлекательное шоу «Главный котик страны». Шнуров признался, что это будет программа не о животных, а «в первую очередь, о людях».

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