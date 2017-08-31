Познер рассказал, что обязательно посмотрит шоу Шнурова о котах

«Я понимаю, что есть некоторые мнения о наших отношениях со Шнуровым. Наверняка СМИ надеются получить что-нибудь «рыбненькое». Но я на эти вещи не ведусь, слишком уж опытен. У меня по поводу этой новой программы Шнурова нет никакого мнения. Если она будет, то и ладно. Но я люблю про животных программы, может это будет хорошо? Пока я не увижу программу, комментировать не стану, — высказал свою позицию известный журналист.