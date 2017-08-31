Несовершеннолетняя из Кокшетау сбежала с возлюбленным в Туркестан

Источник: Kazinform

«Несовершеннолетняя, не поставив в известность родных, уехала в город Туркестан Южно-Казахстанской области со своим молодым человеком. 29 августа в дежурную часть УВД Кокшетау с заявлением обратилась 23-летняя местная жительница. По словам девушки, ее 15-летняя сестра около 13 часов ушла в колледж для сдачи вступительных экзаменов, а к вечеру не вернулась домой. Обеспокоенная сестра обратилась за помощью к полицейским», — рассказали в полиции.

Оперативниками были незамедлительно приняты меры, благодаря которым удалось установить местонахождение пропавшей девушки в течение суток. Был опрошен круг родных и знакомых несовершеннолетней, ориентировки направлены во все территориальные подразделения, а также областные ДВД.

Как рассказали подруги пропавшей, она познакомилась и общалась в социальных сетях с молодым человеком, 19-летним жителем Южно-Казахстанской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что девушка уехала из Кокшетау на поезде, с которого ее пришлось снять на станции Сары-Шаган в Карагандинской области и оттуда доставить домой.