Несовершеннолетняя из Кокшетау сбежала с возлюбленным в Туркестан
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Акмолинские полицейские в течение суток нашли пропавшую 15-летнюю девушку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Акмолинские полицейские в течение суток нашли пропавшую 15-летнюю девушку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
«Несовершеннолетняя, не поставив в известность родных, уехала в город Туркестан
Оперативниками были незамедлительно приняты меры, благодаря которым удалось установить местонахождение пропавшей девушки в течение суток. Был опрошен круг родных и знакомых несовершеннолетней, ориентировки направлены во все территориальные подразделения, а также областные ДВД.
Как рассказали подруги пропавшей, она познакомилась и общалась в социальных сетях с молодым человеком, 19-летним жителем
По предварительной версии, несовершеннолетняя девушка выехала со своим возлюбленным в Туркестан для знакомства с его родителями.