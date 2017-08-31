Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: боец "Азова" дал комментарий об установке арки моста в Крыму
Половина мужчин не знает, где находится вагина
10 фактов из жизни Марии Монтессори
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Иван Ургант сменил имидж
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Сотня российских "убийц танков" встревожила Запад – СМИ
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
10Муссонные наводнения в Южной Азии
23:45 (мск), источник: Kazinform

Несовершеннолетняя из Кокшетау сбежала с возлюбленным в Туркестан

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Акмолинские полицейские в течение суток нашли пропавшую 15-летнюю девушку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Источник: Kazinform

«Несовершеннолетняя, не поставив в известность родных, уехала в город Туркестан Южно-Казахстанской области со своим молодым человеком. 29 августа в дежурную часть УВД Кокшетау с заявлением обратилась 23-летняя местная жительница. По словам девушки, ее 15-летняя сестра около 13 часов ушла в колледж для сдачи вступительных экзаменов, а к вечеру не вернулась домой. Обеспокоенная сестра обратилась за помощью к полицейским», — рассказали в полиции.

Оперативниками были незамедлительно приняты меры, благодаря которым удалось установить местонахождение пропавшей девушки в течение суток. Был опрошен круг родных и знакомых несовершеннолетней, ориентировки направлены во все территориальные подразделения, а также областные ДВД.

Как рассказали подруги пропавшей, она познакомилась и общалась в социальных сетях с молодым человеком, 19-летним жителем Южно-Казахстанской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что девушка уехала из Кокшетау на поезде, с которого ее пришлось снять на станции Сары-Шаган в Карагандинской области и оттуда доставить домой.

По предварительной версии, несовершеннолетняя девушка выехала со своим возлюбленным в Туркестан для знакомства с его родителями.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско
Курс доллара на бирже упал ниже 58 рублей
В Техасе из-за наводнения повреждены около ста тысяч домов
США отправляют в Афганистан дополнительные войска
В России решили уменьшить дорожные знаки
Бабош: несправедливо давать «уайлд кард» Шараповой
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Спорт
Юлаевцы разменяли десяток: «Салават Юлаев» забил «Сочи» 11 шайб Чудеса творились в столице Башкортостана. Критикуемый на старте чемпионата "Салават Юлаев" учинил неслыханный разгром команде Сергея Зубова
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь