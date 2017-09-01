Источник: Sputnik.by

Уже по традиции в начале каждого месяца белорусов ждут изменения. Иногда они совсем несущественны, а порой затрагивают большое число жителей республики. Что изменится в Беларуси с 1 сентября 2017-го? Sputnik сделал специальный обзор.

Новая тарифная ставка

Согласно решению Совмина, тарифная ставка первого разряда с 1 сентября повышается на два рубля — с 31 до 33 рублей. Коснется повышение ставки порядка 800 тысяч бюджетников — им должны проиндексировать зарплаты исходя из новой ставки.

Размеры корректирующих коэффициентов, ежемесячных дифференцированных доплат изменены не будут.

Это повышение тарифной ставки стало всего вторым за год — предыдущий раз показатель повышали только в начале января этого года.

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут

Правительство также решило проиндексировать субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения. В среднем тарифы на эти виды коммуналки поднимутся на восемь процентов.

К слову, до конца года стоимость коммунальных услуг поднимут еще раз — чтобы к началу 2018-го белорусы возмещали уже 100% затрат на оказание ЖКУ.

В Беларуси появится фармхолдинг

По решению президента Беларуси в стране уже с 1 сентября начнет работать фармацевтический холдинг, в котором объединятся как государственные, так и частные предприятия отрасли. Полный список участников холдинга еще не оглашен, однако уже известно, что в него войдут и гиганты сферы — Боримед и Белмедпрепараты.

Одновременно с созданием холдинга соответствующий департамент ликвидирован в Минздраве, однако ведомство продолжит надзорную деятельность и будет контролировать качество и стоимость лекарств в стране.

Цены на сигареты снова вырастут

С 1 сентября в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет. Среднее повышение цен составит пять копеек.

Среди подорожавших сигарет — Pall Mall, Luckies, Kent, Vogue, Rothmans, Dunhill и другие марки сигарет. Подорожание табака происходит в Беларуси ежемесячно, предельные цены устанавливает МНС.

Новые учебники и программы

В новом году школьников ждут полностью обновленные учебные программы и часть новых учебников. Впрочем, большинство учеников еще будут заниматься по старым пособиям — их будут обновлять вплоть до 2019 года. Не по всем предметам есть и полные календарно-тематические планы, однако ряд изменений школьников все же ожидает.

Кроме того, значительная часть школ Беларуси будет начинать уроки с девяти утра, а другая часть — с 8:30. Чиновники гарантируют, что приводить детей можно будет и к восьми утра — тогда с ними будет заниматься дежурный педагог.

Районные налоговые инспекции реорганизуют

С 1 сентября в Беларуси будут реорганизованы некоторые районные инспекции министерства по налогам и сборам.

После реорганизации по месту нахождения присоединенных инспекций будут находиться управления по работе с плательщиками. Для обеспечения зачисления и учета платежей республиканского и местных бюджетов для управлений по работе с плательщиками Минфин рассчитал цифровые девятизначные коды, которые будут использоваться в качестве УНП клиентов казначейства в учетных системах налоговых органов и казначейств.

Кроме того, реорганизуются также некоторые инспекции Брестской области:

по Барановичскому району — путем присоединения к ней инспекций МНС по Ганцевичскому и Ляховичскому районам;

по Брестскому району — путем присоединения к ней инспекций МНС по Жабинковскому и Каменецкому районам;

по Пинскому району — путем присоединения к ней инспекции МНС по Ивановскому району;

по Кобринскому району — путем присоединения к ней инспекции МНС по Малоритскому району.

В Минске закрываются два центра занятости

С 1 сентября в столице упраздняются два центра занятости — Заводского и Фрунзенского района, после чего в Минске останется только три таких структуры. Они будут переименованы в отделы обслуживания граждан.

Оставшиеся центры занятости будут обслуживать примерно равное количество граждан, обратившиеся в них лица смогут получить весь необходимый комплекс услуг. Кроме того, эти организации расположены таким образом, что до них легко добраться городским транспортом.

Можно охотиться на выдру и бобра

С 1 сентября в Беларуси начнется сезон охоты на выдру и бобра.

Охоту разрешается вести в светлое время суток, как ружейным, так и безружейным способами до 31 марта 2018 года.

При ружейной охоте можно использовать гладкоствольное и метательное охотничье оружие. При безружейной охоте разрешается применять капканы № 3−7, ловушки (кроме петель), а также собак при изъятии ловушками.