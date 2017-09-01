Что изменится в Беларуси с 1 сентября?
Рост цен на сигареты, индексация «коммуналки», повышение тарифной ставки и другие изменения, которые ждут белорусов с 1 сентября этого года.
Рост цен на сигареты, индексация «коммуналки», повышение тарифной ставки и другие изменения, которые ждут белорусов с 1 сентября этого года.
Уже по традиции в начале каждого месяца белорусов ждут изменения. Иногда они совсем несущественны, а порой затрагивают большое число жителей республики. Что изменится в Беларуси с 1 сентября 2017-го? Sputnik сделал специальный обзор.
Новая тарифная ставка
Согласно решению Совмина, тарифная ставка первого разряда с 1 сентября повышается на два рубля — с 31 до 33 рублей. Коснется повышение ставки порядка 800 тысяч бюджетников — им должны проиндексировать зарплаты исходя из новой ставки.
Размеры корректирующих коэффициентов, ежемесячных дифференцированных доплат изменены не будут.
Это повышение тарифной ставки стало всего вторым за год — предыдущий раз показатель повышали только в начале января этого года.
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут
Правительство также решило проиндексировать субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения. В среднем тарифы на эти виды коммуналки поднимутся на восемь процентов.
К слову, до конца года стоимость коммунальных услуг поднимут еще раз — чтобы к началу 2018-го белорусы возмещали уже 100% затрат на оказание ЖКУ.
В Беларуси появится фармхолдинг
По решению президента Беларуси в стране уже с 1 сентября начнет работать фармацевтический холдинг, в котором объединятся как государственные, так и частные предприятия отрасли. Полный список участников холдинга еще не оглашен, однако уже известно, что в него войдут и гиганты сферы — Боримед и Белмедпрепараты.
Одновременно с созданием холдинга соответствующий департамент ликвидирован в Минздраве, однако ведомство продолжит надзорную деятельность и будет контролировать качество и стоимость лекарств в стране.
Цены на сигареты снова вырастут
С 1 сентября в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет. Среднее повышение цен составит пять копеек.
Среди подорожавших сигарет — Pall Mall, Luckies, Kent, Vogue, Rothmans, Dunhill и другие марки сигарет. Подорожание табака происходит в Беларуси ежемесячно, предельные цены устанавливает МНС.
Новые учебники и программы
В новом году школьников ждут полностью обновленные учебные программы и часть новых учебников. Впрочем, большинство учеников еще будут заниматься по старым пособиям — их будут обновлять вплоть до 2019 года. Не по всем предметам есть и полные
Кроме того, значительная часть школ Беларуси будет начинать уроки с девяти утра, а другая часть — с 8:30. Чиновники гарантируют, что приводить детей можно будет и к восьми утра — тогда с ними будет заниматься дежурный педагог.
Районные налоговые инспекции реорганизуют
С 1 сентября в Беларуси будут реорганизованы некоторые районные инспекции министерства по налогам и сборам.
После реорганизации по месту нахождения присоединенных инспекций будут находиться управления по работе с плательщиками. Для обеспечения зачисления и учета платежей республиканского и местных бюджетов для управлений по работе с плательщиками Минфин рассчитал цифровые девятизначные коды, которые будут использоваться в качестве УНП клиентов казначейства в учетных системах налоговых органов и казначейств.
Кроме того, реорганизуются также некоторые инспекции Брестской области:
В Минске закрываются два центра занятости
С 1 сентября в столице упраздняются два центра занятости — Заводского и Фрунзенского района, после чего в Минске останется только три таких структуры. Они будут переименованы в отделы обслуживания граждан.
Оставшиеся центры занятости будут обслуживать примерно равное количество граждан, обратившиеся в них лица смогут получить весь необходимый комплекс услуг. Кроме того, эти организации расположены таким образом, что до них легко добраться городским транспортом.
Можно охотиться на выдру и бобра
С 1 сентября в Беларуси начнется сезон охоты на выдру и бобра.
Охоту разрешается вести в светлое время суток, как ружейным, так и безружейным способами до 31 марта 2018 года.
При ружейной охоте можно использовать гладкоствольное и метательное охотничье оружие. При безружейной охоте разрешается применять капканы № 3−7, ловушки (кроме петель), а также собак при изъятии ловушками.
Допускается добыча норки американской и ондатры.