Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам

Источник: РИА "Новости"

Традиционно он отмечается три дня. В этом году первый день Курбан-байрама приходится на пятницу, 1 сентября, которое официально объявлено нерабочим праздничным днем в Адыгее, Башкирии, Татарстане и республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), кроме Северной Осетии и Ставропольского края.

Несмотря на выходной день, во всех регионах страны, где преобладает мусульманское население, школьные линейки в День знаний не стали переносить на другую дату. В Крыму, где 12% жителей — мусульмане, по случаю религиозного праздника нерабочим днем объявлен понедельник, 4 сентября.

Во многих крупных городах России в дни празднования Курбан-байрам работают специально организованные площадки с временными загонами для скота, где можно купить и принести в жертву животное согласно традиции.

Курбан-байрам в столице

В связи с тем, что Курбан-байрам в этом году совпадает по дате с Днем знаний, молитвы в Москве начнутся в 6:30 утра, рассказал первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов. «Молитвы начнутся уже в 6:30, и до 8:30 основные события закончатся, поэтому те родители, которые захотят отвести детей на линейки, смогут это сделать», — сказал он.

По предварительным прогнозам, на праздновании Курбан-байрама в Москве и Московской области ожидается около 300 тыс. верующих. Главные события пройдут в Московской соборной мечети на Проспекте Мира. С проповедью и праздничной молитвой обратится председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Также будет организована трансляция в страны СНГ.

Аббясов подчеркнул, что жертвоприношения в столице производится не будут, поскольку для этих целей подготовлено 15 мест на территории Московской области. Также обустроены 39 мест для совершения праздничной молитвы.

Халяль-фестиваль и праздничные программы

В Башкирии в первый день Курбан-байрама пройдет халяль-фестиваль, его посетители смогут сыграть в национальные спортивные игры, продегустировать продукты на восточной ярмарке, насладиться концертом. «Часть вырученных средств направят в благотворительный фонд “Потерь нет” на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей», — отметили организаторы фестиваля.

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Центральным событием в Уфе станет праздничное обращение верховного муфтия России Талгата Таджуддина к верующим. Проповедь пройдет в мечети «Ляля-Тюльпан» откуда, по данным Центрального духовного управления мусульман России, будет организована телетрансляция на федеральных каналах.

На Крымском полуострове основные торжества будут развернуты в центре Симферополя 3 сентября. «В парке Тренева пройдет общекрымский праздник по случаю Курбан-байрама, будет концерт, обязательно будут угощения — плов и различные сладости, а завершится он праздничным фейерверком», — рассказал руководитель республиканского госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

В Майкопе на Курбан-байрам будет организовано ставшее уже традиционным праздничное мероприятие для маленьких мусульман, оно пройдет в Соборной мечети столицы Адыгеи. Дети смогут принять участие в интересной развлекательной программе с конкурсами и играми. Специальная праздничная программа для детей в честь праздника будет подготовлена и в Астрахани 6 сентября в центральном парке города. Также будут организованы конкурсы, мастер-классы, спортивные состязания.

Акции помощи для нуждающихся

В эти дни по всей стране будут проводиться благотворительные акции для помощи нуждающимся. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова раздаст несколько тысяч овец.

«Жителям нашего региона фонд раздаст 21,4 тыс. жертвенных овец. В том числе помощь будет оказана семьям 1,8 тыс. сотрудников органов правопорядка, которые погибли при исполнении. Благодаря фонду возможность совершить обряд жертвоприношения получат также мусульмане в Сирии, Ливане, Ираке, включая Курдистан. Для жителей этих стран закреплено 5 тыс. овец», — сообщили ТАСС в духовном управлении мусульман Чеченской Республики.

В Ингушетии в праздник Курбан-байрам окажут помощь около 5 тыс. малоимущим и многодетным семьям. «Власти региона на внебюджетные средства закупили скот, который будут закалывать в Курбан-байрам, а жертвенное мясо раздавать малоимущим в Ингушетии и в Пригородном районе Северной Осетии. Эту помощь получат около 5 тыс. семей», — сказали в Миннаце республики.

В Карачаево-Черкесии благотворительный фонд «Территория милосердия» в этом году подготовил продуктовые наборы более чем для 200 малоимущих семей, они также получать мясо жертвенных животных. Помощь нуждающимся гражданам в честь праздника окажет и Духовное управление мусульман Адыгеи и Кубани. По традиции мясо жертвенных животных будет передано в попавшие в трудную жизненную ситуацию семьи, социальные учреждения.

В Дагестане благотворительный фонд «Инсан» и центральная мечеть города Махачкалы организуют доставку жертвенного мяса матерям, в одиночку воспитывающих детей, малоимущим семьям и семьям, где есть инвалиды.

В Нефтекумском и Степновском районах Ставропольского края накануне праздника раздали 28 т муки и 2 т арбузов, а в Пятигорске помогли собрать в школу первоклассников из почти 30 семей, им подарили портфели и канцелярские принадлежности.

Спецплощадки для жертвоприношения

В Казани подготовили более 20 площадок для жертвоприношения, они будут открыты с 1 по 3 сентября. Здесь животных будут осматривать ветеринарные врачи и санитарные эксперты. Городские службы организуют работу по недопущению несанкционированных мест торговли жертвенными животными и их забою в неустановленных местах. По данным Духовного управления мусульман Татарстана, ожидается, что только в Казани принесут в жертву около 10−15 тыс. баранов.

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Подобные площадки организованы и в дагестанских городах. В Махачкале, как и в прошлом году, специальные площадки для совершения обряда жертвоприношения организованы за чертой города в районе торгового центра «Киргу» и ипподрома по трассе Махачкала — Каспийск.

«Здесь созданы все условия для забоя животного, для отделки мяса и шкуры, будут присутствовать врачи и ветеринары. В прошлом году количество заколотых животных на обеих площадка составила около 10 тыс.», — рассказал ТАСС уполномоченный куратор муфтията Дагестана по организации праздника Курбан-байрама Магомед Курбандибиров.

История и традиции

История Курбан-байрама восходит к ветхозаветному событию. Аврааму /Ибрагиму/ Бог, чтобы проверить силу его веры, послал испытание — принести в жертву своего сына. В последний момент, увидев смиренное послушание, Всевышний заменил сына на агнца. В память об этом событии мусульмане отмечают свой праздник.

«Курбан-байрам символизирует силу веры в Аллаха, в его милость и справедливость, а также является завершением хаджа — паломничества к святыням ислама для духовного очищения. Мусульмане в этот день с открытым сердцем, простив обиды, если с кем-то в ссоре, помирившись, идут в мечеть к утренней молитве, но прежде должны провести полное омовение, надеть новую и опрятную одежду», — рассказал ТАСС председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев.