Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
ТАСС, 1 сентября. Миллионы приверженцев ислама в России и в мире отмечают в пятницу главный мусульманский праздник —
ТАСС, 1 сентября. Миллионы приверженцев ислама в России и в мире отмечают в пятницу главный мусульманский праздник —
Традиционно он отмечается три дня. В этом году первый день
Несмотря на выходной день, во всех регионах страны, где преобладает мусульманское население, школьные линейки в День знаний не стали переносить на другую дату. В Крыму, где 12% жителей — мусульмане, по случаю религиозного праздника нерабочим днем объявлен понедельник, 4 сентября.
Во многих крупных городах России в дни празднования
В связи с тем, что
По предварительным прогнозам, на праздновании
Аббясов подчеркнул, что жертвоприношения в столице производится не будут, поскольку для этих целей подготовлено 15 мест на территории Московской области. Также обустроены 39 мест для совершения праздничной молитвы.
В Башкирии в первый день
Центральным событием в Уфе станет праздничное обращение верховного муфтия России Талгата Таджуддина к верующим. Проповедь пройдет в мечети «Ляля-Тюльпан» откуда, по данным Центрального духовного управления мусульман России, будет организована телетрансляция на федеральных каналах.
На Крымском полуострове основные торжества будут развернуты в центре Симферополя 3 сентября. «В парке Тренева пройдет общекрымский праздник по случаю
В Майкопе на
Акции помощи для нуждающихся
В эти дни по всей стране будут проводиться благотворительные акции для помощи нуждающимся. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова раздаст несколько тысяч овец.
«Жителям нашего региона фонд раздаст 21,4 тыс. жертвенных овец. В том числе помощь будет оказана семьям 1,8 тыс. сотрудников органов правопорядка, которые погибли при исполнении. Благодаря фонду возможность совершить обряд жертвоприношения получат также мусульмане в Сирии, Ливане, Ираке, включая Курдистан. Для жителей этих стран закреплено 5 тыс. овец», — сообщили ТАСС в духовном управлении мусульман Чеченской Республики.
В Ингушетии в праздник
В
В Дагестане благотворительный фонд «Инсан» и центральная мечеть города Махачкалы организуют доставку жертвенного мяса матерям, в одиночку воспитывающих детей, малоимущим семьям и семьям, где есть инвалиды.
В Нефтекумском и Степновском районах Ставропольского края накануне праздника раздали 28 т муки и 2 т арбузов, а в Пятигорске помогли собрать в школу первоклассников из почти 30 семей, им подарили портфели и канцелярские принадлежности.
Спецплощадки для жертвоприношения
В Казани подготовили более 20 площадок для жертвоприношения, они будут открыты с 1 по 3 сентября. Здесь животных будут осматривать ветеринарные врачи и санитарные эксперты. Городские службы организуют работу по недопущению несанкционированных мест торговли жертвенными животными и их забою в неустановленных местах. По данным Духовного управления мусульман Татарстана, ожидается, что только в Казани принесут в жертву около 10−15 тыс. баранов.
Подобные площадки организованы и в дагестанских городах. В Махачкале, как и в прошлом году, специальные площадки для совершения обряда жертвоприношения организованы за чертой города в районе торгового центра «Киргу» и ипподрома по трассе Махачкала — Каспийск.
«Здесь созданы все условия для забоя животного, для отделки мяса и шкуры, будут присутствовать врачи и ветеринары. В прошлом году количество заколотых животных на обеих площадка составила около 10 тыс.», — рассказал ТАСС уполномоченный куратор муфтията Дагестана по организации праздника
История и традиции
История
«Курбан-байрам символизирует силу веры в Аллаха, в его милость и справедливость, а также является завершением хаджа — паломничества к святыням ислама для духовного очищения. Мусульмане в этот день с открытым сердцем, простив обиды, если с
Одним из ритуалов праздника является заклание жертвенного животного. Муфтий отметил, что обряд жертвоприношения должны совершать только те мусульмане, у которых есть финансовая возможность, нельзя покупать жертвенное животное на деньги, взятые в долг. Одну часть мяса жертвы следует раздать неимущим, второй угостить родственников и друзей, а третью оставить себе.