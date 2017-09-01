В Москве начинается фестиваль, посвященный 870-летию города

Источник: РИА "Новости"

«Этот фестиваль посвящен юбилею столицы, и поэтому концепция торговли включает сразу два больших направления. Во-первых — большой ассортимент сувенирной продукции с символикой Москвы и фестиваля, во-вторых — товары регионов, которыми они гордятся и везут в Москву на праздник. В фестивале примут участие представители 55 регионов России, а также Республики Беларусь, Узбекистана, Армении, Грузии», — сообщили в оргкомитете. Всего в торговой программе фестиваля 285 компаний и индивидуальных предпринимателей.

На всех площадках фестиваля будут представлены сувениры с символикой «Москва-870» — чехлы для телефонов, открытки, магниты, кружки, рюкзаки, футболки, а также осенние аксессуары — зонты, термосы, теплые толстовки и худи. Сувениры оформлены в фирменном стиле празднования юбилея Москвы, созданном на основе серии оригинальных текстильных орнаментов в стиле авангард, разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923—1924 годах.

На площади Революции можно будет приобрести авторские сувениры с изображением московских достопримечательностей — сувенирные часы, фарфоровые тарелки, керамическую царь-пушку. Свои изделия выставят предприятия народно-художественных промыслов: можно будет купить филимоновскую, петровскую и ковровскую игрушки, хохломскую роспись, дулевский и гжельский фарфор, оренбургские и павлопосадские платки, вологодские, елецкие и михайловские кружева, микляихское литье.

На площадках по всему городу гостей ждут концерты и спектакли, творческие мастер-классы, экскурсии и множество других развлечений.