«Гоголь-центр» начинает показ спектаклей после «летнего антракта»

Первым спектаклем станет «Митина любовь», постановка будет показана на Малой сцене, и, как сообщается на сайте театра, все билеты на спектакль распроданы.

Что касается порядкового номера сезона, то ранее Серебренников в интервью ТАСС пояснял, что «Гоголь-центр» не придерживается традиционного понятия «театрального сезона», который в других творческих коллективах обычно начинается осенью. По его словам, 2 февраля 2017 года — в «день рождения» театра — для «Гоголь-центра» наступил пятый по счету год творческой жизни.

Ближайшей премьерой станут «Маленькие трагедии» в постановке Кирилла Серебренникова. Первые показы спектакля состоятся 15, 16, 17 сентября, на которые все билеты проданы.

Репертуар «Гоголь-центра», в соответствии с планом, пополнит и современная западная пьеса — «Демоны» шведского драматурга Ларса Нурена. Ставит спектакль молодая звезда латышского театра Элмарс Сеньковс. Премьера состоится 30 сентября и 1 октября.