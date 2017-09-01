Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Кизяков ответил на проверку «Пока все дома» Генпрокуратурой
Мнение: санкции могут вызвать катастрофические изменения в США
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
"Помогите каждой обнаженной": Джигурда показал жену в белье
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Непредвиденные последствия санкций против РФ обеспокоили ФРГ
Умерла народная артистка Людмила Рюмина
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10Муссонные наводнения в Южной Азии
01:49 (мск), источник: ТАСС

«Гоголь-центр» начинает показ спектаклей после «летнего антракта»

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр «Гоголь-центр» завершает в пятницу «летний антракт» и начинает показ спектаклей без своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова, который помещен под домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей.

Первым спектаклем станет «Митина любовь», постановка будет показана на Малой сцене, и, как сообщается на сайте театра, все билеты на спектакль распроданы.

Что касается порядкового номера сезона, то ранее Серебренников в интервью ТАСС пояснял, что «Гоголь-центр» не придерживается традиционного понятия «театрального сезона», который в других творческих коллективах обычно начинается осенью. По его словам, 2 февраля 2017 года — в «день рождения» театра — для «Гоголь-центра» наступил пятый по счету год творческой жизни.

Ближайшей премьерой станут «Маленькие трагедии» в постановке Кирилла Серебренникова. Первые показы спектакля состоятся 15, 16, 17 сентября, на которые все билеты проданы.

Репертуар «Гоголь-центра», в соответствии с планом, пополнит и современная западная пьеса — «Демоны» шведского драматурга Ларса Нурена. Ставит спектакль молодая звезда латышского театра Элмарс Сеньковс. Премьера состоится 30 сентября и 1 октября.

Также 24—25 октября в рамках XII Международного фестиваля — школы современного искусства TERRITORIЯ будет показана еще одна работа Серебренникова — спектакль «Ближний город», поставленный им в Латвийском национальном театре.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин: проблему КНДР нужно решать через диалог, а не путем давления
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в США
Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить
США потратят миллионы на борьбу с информационным влиянием России
Пострадавшим от урагана «Харви» районам грозит нашествие комаров
СМИ: против Путина на выборах могут выставить женщину
В России решили уменьшить дорожные знаки
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь