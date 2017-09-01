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02:50 (мск), источник: РИА Новости

Ученые открыли простой способ прогнозирования продолжительности жизни

МОСКВА, 01 сен — РИА Новости. Ученые из Германии, Нидерландов, США и Японии открыли простой способ определения продолжительности жизни. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты обнаружили взаимосвязь между размером ядрышек в клетках свободноживущих нематод и продолжительностью их жизни. Чем меньше размер внутриядерного клеточного компонента, тем выше ожидаемая продолжительность жизни животного. Аналогичную закономерность исследователям удалось найти также у плодовых мушек и грызунов. Ученые обнаружили, что интенсивные физические нагрузки, совершаемые животными, вызывали уменьшение размера ядрышек.

Биопсия мышечной ткани людей старше 60 лет показала, что данная закономерность справедлива и для человека.

Исследователи также установили, что чем меньше ядрышко, тем меньше в нем содержание белка фибрилларина. Ученые полагают, что размер этой части может выступать в роли маркера ожидаемой продолжительности жизни.

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