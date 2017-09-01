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04:17 (мск), источник: ТАСС

Более 1,5 млн школьников Москвы и Подмосковья начнут новый учебный год 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый учебный год начнется для более чем 1,5 млн школьников Москвы и Московской области. В этом году День знаний совпал с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам.

Источник: РИА "Новости"

Администрации нескольких подмосковных школ приняли решение сдвинуть на 10 часов утра торжественные линейки, чтобы развести светское и религиозное мероприятия по времени.

В преддверии 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл самую большую в России школу в столичном районе Некрасовка. С нового учебного года в Московском регионе заработают Сколковская гимназия и физико-математическая гимназия по программам «Лаборатории Касперского» (в городе Реутов).

Новые школы — новые ученики

По данным профильных ведомств Москвы и Московской области, в День знаний столичные школы распахнут свои двери для более чем 100 тыс. первоклассников, а в образовательных учреждениях Подмосковья за парты сядут 90 тыс. учеников первых классов.

При этом всего в 2017—2018 учебном году в школах, детских садах и колледжах столицы будут обучаться 1,42 млн воспитанников, тогда как в Подмосковье на первосентябрьские линейки придут почти 811 тыс. школьников, а в вузах, школах и детсадах региона приступят к учебе 1,3 млн человек.

В День знаний в Москве запланировано открытие 5 новых школ на 6 тыс. мест. В свою очередь, в Подмосковье 1 сентября введут в эксплуатацию 11 новых образовательных учреждений.

Кроме того, губернатором Московской области Андреем Воробьевым была поставлена задача ликвидировать вторую смену в регионе посредством строительства новых школ. Так, за следующие четрые года на территории Подмосковья появится порядка 240 новых общеобразовательных учреждений.

Обеспечение безопасности 1 сентября

Одним из важных аспектов в рамках проведения массовых мероприятий, особенно детских, является обеспечение безопасности. В этом году, когда 1 сентября совпадает с празднованием большого мусульманского праздника, к вопросам безопасности в столичной агломерации отнеслись еще более серьезно и пристально.

По предоставленной информации департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, около 9 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность в местах проведения торжественных линеек в школах. За порядком также будут следить народные дружинники и сотрудники частных охранных организаций. Кроме того, по данным пресс-службы ГУ МЧС Москвы, в 1,6 тыс. образовательных учреждений Москвы безопасность также будут обеспечивать около 2 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев.

В Подмосковье, по данным ГУ МВД РФ по региону, общественный порядок в День знаний будут обеспечивать более 4 тыс. сотрудников полиции, 1,5 тыс. представителей частных охранных организаций и Росгвардии, а также представители казачества и других формирований. Вместе с ними за безопасностью детей будут следить порядка 2 тыс. сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Совпадение с праздником Курбан-байрам

В связи с совпадением Дня знаний с Курбан-байрамом администрации ряда школ столичного региона, которые находятся вблизи мечетей, запланировали перенос торжественных линеек.

Так, например, руководство столичной школы № 2107 в Мещанском районе, где расположена главная соборная мечеть столицы, приняло решение перенести торжественную линейку с 1 на 4 сентября.

В Подмосковье в связи с религиозным праздником перенос школьных линеек на более позднее время запланирован в 35 образовательных учреждениях. Правительство Московской области в партнерстве с Духовным управлением мусульман Подмосковья развело по времени праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний и Курбан-байраму, чтобы соблюсти интересы всех жителей региона.

Транспортный вопрос в столице

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта Москвы, в связи с проведением торжественных линеек и мероприятий в честь праздника Курбан-байрам в столице будет ограничено движение транспорта с 02:00 до 11:00 мск на ряде улиц. Тем не менее, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», 1 сентября — не самый напряженный день на дорогах Москвы. Даже утром, когда школьники собираются на линейки, максимальный балл в среднем на 0,3 балла ниже, чем в последнюю неделю августа. Сразу после Дня знаний загруженность дорог резко увеличивается, причем утренние пробки растут вдвое быстрее вечерних.

Кроме того, изменит работу в День знаний и станция «Проспект Мира» кольцевой линии Московского метрополитена, вблизи которой находится Московская соборная мечеть. Станция будет временно закрыта для входа 1 сентября в связи с предполагаемым существенным увеличением пассажиропотока.

Музеи-детям

Также с 1 сентября режим работы изменят более 90 музеев и выставочных залов Москвы — теперь для столичных школьников и учащихся колледжей вход туда бесплатный. Проект «Музеи — детям» сделает городские музеи доступными для детей из семей любого достатка. С организованными группами детей, классом или группой продленного дня бесплатный вход будет действовать и для сопровождающего. Ранее свободное посещение музеев действовало каждое третье воскресенье месяца и в дни зимних каникул.

В Московской области и дальше планируется популяризация научно-технического творчества среди детей и молодежи. Так, 1 сентября Центры молодежного инновационного творчества региона проведут ряд праздничных мероприятий, приуроченных к началу учебного года, кроме того, в программе запланированы выставки проектов воспитанников центра, мастер-классы по направлениям технического творчества, столярная мастерская и обзорные экскурсии.

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