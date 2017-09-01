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06:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Акция «Военная служба по контракту — твой выбор» пройдет Хабаровске 2 сентября

Жители и гости краевой столицы смогут узнать о военной службе по контракту, а при желании пройти первичное тестирование.

Источник: AmurMedia

На площади имени Ленина в Хабаровске, 2 сентября c 16 до 18 часов, в рамках торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине окончания Второй мировой войны, пройдет масштабная информационно-пропагандистская акция «Служба по контракту — твой выбор».

В ходе акции жители и гости краевой столицы смогут узнать о военной службе по контракту в войсках Восточного военного округа, а при желании смогут пройти первичное тестирование и подать документы для службы в Вооруженных силах России, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

Специалисты мобильных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту в этот день наиболее подробно расскажут об особенностях прохождения службы в танковых войсках Восточного военного округа. Это связано с предстоящим празднованием Дня танкиста, который в Вооруженных Силах РФ отметят 10 сентября.

Кроме того, на площади будут выставлены образцы современной военной техники, вооружения и экипировки военнослужащих, развернута полевая кухня, спланированы выступления творческих коллективов округа и края.

В этом году данная акция на территории Восточного военного округа станет двадцатой по счету.

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