Акция «Военная служба по контракту — твой выбор» пройдет Хабаровске 2 сентября

Источник: AmurMedia

На площади имени Ленина в Хабаровске, 2 сентября c 16 до 18 часов, в рамках торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине окончания Второй мировой войны, пройдет масштабная информационно-пропагандистская акция «Служба по контракту — твой выбор».

В ходе акции жители и гости краевой столицы смогут узнать о военной службе по контракту в войсках Восточного военного округа, а при желании смогут пройти первичное тестирование и подать документы для службы в Вооруженных силах России, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

Специалисты мобильных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту в этот день наиболее подробно расскажут об особенностях прохождения службы в танковых войсках Восточного военного округа. Это связано с предстоящим празднованием Дня танкиста, который в Вооруженных Силах РФ отметят 10 сентября.

Кроме того, на площади будут выставлены образцы современной военной техники, вооружения и экипировки военнослужащих, развернута полевая кухня, спланированы выступления творческих коллективов округа и края.