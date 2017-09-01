13 учителей из Приморья получат денежные премии в честь 1 сентября

Перечень победителей конкурсов на получение денежного поощрения лучших учителей начальных, средних и старших классов приведен в приказе главы Минобрнауки РФ Ольги Васильевой от 22 августа.
«Приказываю утвердить прилагаемый перечень победителей конкурсов на получение денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которым выплачивается указанное денежное поощрение», — сказано в документе. Суммы премий не указаны.
Денежные поощрения полагаются следующим преподавателям из Приморья:
— Акаткина Алла Михайловна (МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Пожарского района);
— Баукова Раиса Михайловна (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 “Выбор” Находки);
— Волошина Виктория Михайловна (МОБУ “Средняя общеобразовательная школа № 8” Арсеньева);
— Вятских Ольга Анатольевна (МКОУ “Средняя общеобразовательная школа им. А. А. Фадеева” Чугуевки);
— Горгадзе Любовь Григорьевна (МКОУ “Гимназия № 259 городского округа ЗАТО город Фокино”;
— Демешко Евгений Михайлович (МБОУ “Гимназия № 133” Уссурийска);
— Демиденко Елена Николаевна (МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 3” Спасска-Дальнего);
— Иванова Анна Александровна (МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 4” Арсеньева);
— Квиташ Константин Сергеевич (МБОУ “Средняя общеобразовательная школа им. А. И. Крушанова с. Михайловка” Михайловского района);
— Комова Татьяна Петровна (МБОУ “Гимназия № 29 г. Уссурийска”);
— Кононова Татьяна Юрьевна (МОБУ “Средняя общеобразовательная школа № 2” Пожарского района);
— Селихова Татьяна Юрьевна (МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 4” села Монастырище Черниговского района);
— Шилова Оксана Николаевна (Владивостокский государственный университет экономики и сервиса).