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04:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

13 учителей из Приморья получат денежные премии в честь 1 сентября

Денежные премии за профессиональные достижения получат 13 учителей из школ и гимназий Приморского края. Соответствующее постановление перед Днем знаний издало Минобрнауки России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на документ.

Перечень победителей конкурсов на получение денежного поощрения лучших учителей начальных, средних и старших классов приведен в приказе главы Минобрнауки РФ Ольги Васильевой от 22 августа.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень победителей конкурсов на получение денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которым выплачивается указанное денежное поощрение», — сказано в документе. Суммы премий не указаны.

Денежные поощрения полагаются следующим преподавателям из Приморья:

— Акаткина Алла Михайловна (МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Пожарского района);

— Баукова Раиса Михайловна (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 “Выбор” Находки);

— Волошина Виктория Михайловна (МОБУ “Средняя общеобразовательная школа № 8” Арсеньева);

— Вятских Ольга Анатольевна (МКОУ “Средняя общеобразовательная школа им. А. А. Фадеева” Чугуевки);

— Горгадзе Любовь Григорьевна (МКОУ “Гимназия № 259 городского округа ЗАТО город Фокино”;

— Демешко Евгений Михайлович (МБОУ “Гимназия № 133” Уссурийска);

— Демиденко Елена Николаевна (МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 3” Спасска-Дальнего);

— Иванова Анна Александровна (МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 4” Арсеньева);

— Квиташ Константин Сергеевич (МБОУ “Средняя общеобразовательная школа им. А. И. Крушанова с. Михайловка” Михайловского района);

— Комова Татьяна Петровна (МБОУ “Гимназия № 29 г. Уссурийска”);

— Кононова Татьяна Юрьевна (МОБУ “Средняя общеобразовательная школа № 2” Пожарского района);

— Селихова Татьяна Юрьевна (МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 4” села Монастырище Черниговского района);

— Шилова Оксана Николаевна (Владивостокский государственный университет экономики и сервиса).

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