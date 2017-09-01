В Беслане почтут память жертв теракта 2004 года

Источник: РИА Новости

«Траурная церемония начнется утром во дворе школы со школьного звонка и возложения цветов, в ней примут участие власти, общественники и комитет “Матери Беслана”, будет совершена заупокойная лития», — говорится в сообщении.

В субботу, 2 сентября, во всех учреждениях образования будет проведен урок на тему «Нет террору!». В воскресенье пройдет крестный ход с портретами погибших, на мемориальном кладбище «Город ангелов» воспитанники образовательных организаций Дагестана высадят деревья в знак многовековой дружбы народов Дагестана и Северной Осетии, отмечает правительство.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.