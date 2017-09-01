«Сухой закон» ввели в Иркутской области 1 сентября
Продажа алкогольной продукции на территории Иркутской области запрещена сегодня, 1 сентября до 00.00. Запрет не коснется предприятий общественного питания.
Продажа алкогольной продукции на территории Иркутской области запрещена сегодня, 1 сентября до 00.00. Запрет не коснется предприятий общественного питания.
Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
Напомним, что за незаконную продажу алкогольной продукции в день запрета предусмотрена административная ответственность по статье «Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Штраф за данное правонарушение на должностных лиц составляет от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.