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04:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Сухой закон» ввели в Иркутской области 1 сентября

Продажа алкогольной продукции на территории Иркутской области запрещена сегодня, 1 сентября до 00.00. Запрет не коснется предприятий общественного питания.

Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Напомним, что за незаконную продажу алкогольной продукции в день запрета предусмотрена административная ответственность по статье «Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Штраф за данное правонарушение на должностных лиц составляет от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.

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