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05:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Строительство школы в Молодёжном планируют завершить в декабре 2017 года

Строительство школы на 1275 мест в посёлке Молодёжном Иркутского района планируется завершить в декабре 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 31 августа сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на генерального директора ЗАО «Восток Центр Иркутск» Михаила Сигала. По его словам, строительство идёт в соответствии с графиком работ, сейчас на объекте возводятся железобетонные конструкции третьего этажа. Контрактом на строительство предусмотрен весь цикл работ, в том числе поставка оборудования и инвентаря, необходимого для организации учебного процесса.

Строительную площадку новой школы посетил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Учреждение будет состоять из шести блоков: четыре блока — общешкольные, в которых размещаются учебные классы, спортивный блок, предусматривающий просторный спортивный зал и бассейн, а также блок, в котором располагаются библиотека, читальный зал, книгохранилище. Школа будет оснащена современным оборудованием, предусматривающим устройство кабинетов химии и физики, лингафонными кабинетами, актовый зал, помещения для организации продленного дня для школьников младших классов. Будут созданы условия для маломобильных групп населения, предусмотрены все меры для безопасного пребывания детей и персонала школы.

Во время визита Сергея Левченко на стройплощадку Михаил Сигал обратился к нему с предложением рассмотреть возможность создания в школе обсерватории и присвоения образовательной организации имени одного из известных иркутских космонавтов. Губернатор идею поддержал и отметил, что её необходимо обсудить с общественностью.

Осматривая строящееся здание, Сергей Левченко обсудил с мэром Иркутского района Леонидом Фроловым перспективы строительства новых образовательных учреждений. Глава региона поручил мэру подготовить проектную документацию для строительства школ в жилом комплексе Луговое, поселках Грановщина и Хомутово с учетом количества детей, которые будут в них обучаться. «Нецелесообразно строить маленькие школы там, где идёт постоянный прирост населения, чтобы потом не приходилось их перестраивать и расширять. Необходимо сразу, на этапе проектирования, закладывать вместимость с учетом того, чтобы образовательный процесс мог быть организован в одну смену», — подчеркнул губернатор.

«В 2017 году в Иркутской области строится 15 новых школ, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2018 и 2019 годах, — напомнил Сергей Левченко. — Мы достраиваем объекты-долгострои, например, школу в 7А микрорайоне города Ангарска. Строим новые школы в Шелеховском, Тайшетском, Братском, Жигаловском, Куйтунском, Бодайбинском, Усть-Удинском районах. Ведется строительство школы в посёлке Молодёжный Иркутского района. Буквально вчера начали строительство школы на 154 места в посёлке Горячий Ключ».

Губернатор напомнил, что в 2017 году из областного бюджета на строительство и капитальные ремонты образовательных организаций направлено около 2 млрд рублей. Кроме того, на строительство школ в посёлках Молодёжный и Усть-Уда привлечено федеральное финансирование. Правительство Иркутской области также подготовило и направило в Министерство образования и науки РФ заявку на выделение в 2018 году средств из федерального бюджета для софинансирования строительства зданий школы № 19 в Иркутске на 1125 мест, школы на 725 мест в микрорайоне Китой Ангарска, школы на 550 мест с бассейном в микрорайоне Ленинградском в Саянске и школы на 1275 мест в поселке Луговое Иркутского района.

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