Строительство школы в Молодёжном планируют завершить в декабре 2017 года
Строительство школы на 1275 мест в посёлке Молодёжном Иркутского района планируется завершить в декабре 2017 года.
Строительство школы на 1275 мест в посёлке Молодёжном Иркутского района планируется завершить в декабре 2017 года.
Об этом 31 августа сообщает
Строительную площадку новой школы посетил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Учреждение будет состоять из шести блоков: четыре блока — общешкольные, в которых размещаются учебные классы, спортивный блок, предусматривающий просторный спортивный зал и бассейн, а также блок, в котором располагаются библиотека, читальный зал, книгохранилище. Школа будет оснащена современным оборудованием, предусматривающим устройство кабинетов химии и физики, лингафонными кабинетами, актовый зал, помещения для организации продленного дня для школьников младших классов. Будут созданы условия для маломобильных групп населения, предусмотрены все меры для безопасного пребывания детей и персонала школы.
Во время визита Сергея Левченко на стройплощадку Михаил Сигал обратился к нему с предложением рассмотреть возможность создания в школе обсерватории и присвоения образовательной организации имени одного из известных иркутских космонавтов. Губернатор идею поддержал и отметил, что её необходимо обсудить с общественностью.
Осматривая строящееся здание, Сергей Левченко обсудил с мэром Иркутского района Леонидом Фроловым перспективы строительства новых образовательных учреждений. Глава региона поручил мэру подготовить проектную документацию для строительства школ в жилом комплексе Луговое, поселках Грановщина и Хомутово с учетом количества детей, которые будут в них обучаться. «Нецелесообразно строить маленькие школы там, где идёт постоянный прирост населения, чтобы потом не приходилось их перестраивать и расширять. Необходимо сразу, на этапе проектирования, закладывать вместимость с учетом того, чтобы образовательный процесс мог быть организован в одну смену», — подчеркнул губернатор.
«В 2017 году в Иркутской области строится 15 новых школ, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2018 и 2019 годах, — напомнил Сергей Левченко. — Мы достраиваем
Губернатор напомнил, что в 2017 году из областного бюджета на строительство и капитальные ремонты образовательных организаций направлено около 2 млрд рублей. Кроме того, на строительство школ в посёлках Молодёжный и