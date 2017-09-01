За парты в Хабаровском крае 1 сентября сели более 142 тысяч школьников

Впервые за парты сели 16,5 тысяч детей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

«В нашем крае развитию сферы образования уделяется колоссальное внимание. На эти цели направляется треть регионального бюджета — почти 31 миллиард рублей. Школы региона обеспечиваются самым современным оборудованием, интерактивными информационными пособиями. Радует и то, что в школы приходят молодые педагоги. В новом учебном году к работе приступают более 300 начинающих специалистов», — сказал Вячеслав Шпорт.

Он также добавил, что сегодня значительный акцент делают на профориентацию и самоопределение школьников. Совместно с предприятиями, вузами и техникумами школы Комсомольского, Амурского, Верхнебуреинского, Солнечного районов и Комсомольска-на-Амуре участвуют в апробации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста по пяти компетенциям. Центром подготовки востребованных в крае профессий станет Инженерная школа, которая сейчас строится в Комсомольске-на-Амуре.