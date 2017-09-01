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05:00 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские бассейны возобновили работу без повышения цен

Красноярские муниципальные бассейны возобновляют работу после летнего перерыва. Как отметили в пресс-службе мэрии Красноярска, цены на услуги пользования муниципальными бассейнами остались прежними.

С 21 августа открыт для посещения бассейн спортивного оздоровительного комплекса «Лесной» (ул. Елены Стасовой, 67). В дневное время в «Лесном» проходят учебно-тренировочные сборы спортивных школ Красноярска, а в вечернее время бассейн открыт для посещения граждан.

С 1 сентября возобновляет свою работу муниципальный бассейн «Сибиряк» (ул. Ладо Кецховели, 62). Директор спортивной школы «Сибиряк» Сергей Аникин отметил, что вот уже несколько сезонов в его учреждении действует система электронной очереди, когда посетители имеют возможность забронировать абонемент на сайте учреждения и в любой момент выкупить его у администратора.

С 4 сентября для посещения откроется бассейн спортшколы «Энергия» (ул. Бограда, 91). Еще один муниципальный бассейн спортивной школы «Здоровый мир» (ул. Пархоменко, 7) находится на плановом ремонте и должен возобновить свою работу к началу октября.

«В наших бассейнах занимаются представители таких видов спорта как классическое плавание, подводный спорт, синхронное плавание, гребной слалом, рафтинг и триатлон. Вторым направлением работы бассейнов является предоставление услуг горожанам. В муниципальных бассейнах также реализуются социальные программы для пенсионеров, ветеранов спорта, инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей», — отметил руководитель Красспорта Валерий Черноусов.

В Красноярске функционирует 22 бассейна разной ведомственной принадлежности. 18 из них подходят под стандарты спортивного плавания: два бассейна по 50 метров, 16 бассейнов длиной 25 метров. Также в городе на базе образовательных организаций и учреждений социальной направленности работают так называемые «малые чаши» — небольшие бассейны.

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