Красноярские бассейны возобновили работу без повышения цен
Красноярские муниципальные бассейны возобновляют работу после летнего перерыва. Как отметили в
Красноярские муниципальные бассейны возобновляют работу после летнего перерыва. Как отметили в
С 21 августа открыт для посещения бассейн спортивного оздоровительного комплекса «Лесной» (ул. Елены Стасовой, 67). В дневное время в «Лесном» проходят
С 1 сентября возобновляет свою работу муниципальный бассейн «Сибиряк» (ул. Ладо Кецховели, 62). Директор спортивной школы «Сибиряк» Сергей Аникин отметил, что вот уже несколько сезонов в его учреждении действует система электронной очереди, когда посетители имеют возможность забронировать абонемент на сайте учреждения и в любой момент выкупить его у администратора.
С 4 сентября для посещения откроется бассейн спортшколы «Энергия» (ул. Бограда, 91). Еще один муниципальный бассейн спортивной школы «Здоровый мир» (ул. Пархоменко, 7) находится на плановом ремонте и должен возобновить свою работу к началу октября.
«В наших бассейнах занимаются представители таких видов спорта как классическое плавание, подводный спорт, синхронное плавание, гребной слалом, рафтинг и триатлон. Вторым направлением работы бассейнов является предоставление услуг горожанам. В муниципальных бассейнах также реализуются социальные программы для пенсионеров, ветеранов спорта, инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей», — отметил руководитель Красспорта Валерий Черноусов.
В Красноярске функционирует 22 бассейна разной ведомственной принадлежности. 18 из них подходят под стандарты спортивного плавания: два бассейна по 50 метров, 16 бассейнов длиной 25 метров. Также в городе на базе образовательных организаций и учреждений социальной направленности работают так называемые «малые чаши» — небольшие бассейны.