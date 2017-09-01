Красноярские бассейны возобновили работу без повышения цен

С 21 августа открыт для посещения бассейн спортивного оздоровительного комплекса «Лесной» (ул. Елены Стасовой, 67). В дневное время в «Лесном» проходят учебно-тренировочные сборы спортивных школ Красноярска, а в вечернее время бассейн открыт для посещения граждан.

С 1 сентября возобновляет свою работу муниципальный бассейн «Сибиряк» (ул. Ладо Кецховели, 62). Директор спортивной школы «Сибиряк» Сергей Аникин отметил, что вот уже несколько сезонов в его учреждении действует система электронной очереди, когда посетители имеют возможность забронировать абонемент на сайте учреждения и в любой момент выкупить его у администратора.

С 4 сентября для посещения откроется бассейн спортшколы «Энергия» (ул. Бограда, 91). Еще один муниципальный бассейн спортивной школы «Здоровый мир» (ул. Пархоменко, 7) находится на плановом ремонте и должен возобновить свою работу к началу октября.

«В наших бассейнах занимаются представители таких видов спорта как классическое плавание, подводный спорт, синхронное плавание, гребной слалом, рафтинг и триатлон. Вторым направлением работы бассейнов является предоставление услуг горожанам. В муниципальных бассейнах также реализуются социальные программы для пенсионеров, ветеранов спорта, инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей», — отметил руководитель Красспорта Валерий Черноусов.