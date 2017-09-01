Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса Мирей Дарк
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Умерла народная артистка Людмила Рюмина
Галкин ответил Пенсионному фонду на предложение для Пугачевой
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
05:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Депутат ГД РФ Милонов раскритиковал баттл рэппера из Хабаровска Гнойного и Oxxxymiron

Парламентарий Виталий Милонов назвал «чушью» популярный баттл рэп-исполнителя из Хабаровска Славы КПСС и петербуржца Oxxxymiron.

Источник: РИА "Новости"

По мнению народного избранника, происходившее было ниже уровня городской канализации, передает ИА AmurMedia со ссылкой на интернет-шоу «Кактус».

Напомним, рэп-баттл между уроженцем Хабаровска рэппером Гнойным и известным питерским музыкантом Oxxxymiron официально опубликовали в сети. Дальневосточник победил со счетом 5:0. За сутки баттл набрал более 6 млн просмотров.

Видео
Баттл Оксимирона и Гнойного побил рекорд по просмотрам

Баттл привлек внимание большинства федеральных СМИ. Депутат Госдумы Виталий Милонов отнесся отрицательно к такому ажиотажу и вообще к самому событию, прокомментировав его на оппозиционной передаче «Кактус».

— Это чушь собачья. Я не хочу награждать этих людей какими-то эпитетами. Даже не интересно. Это риторика чуваков у помойного бачка. Все вот это быдло, которое взрывается от своего быдлогопства, мне неинтересно и презрительно. Я хотел себя заставить как музыкант, как кинокритик, посмотреть этот кусок дерьма, но это невозможно смотреть. Ниже уровня городской канализации, — рассказал Виталий Милонов.

Заметим, что выступление уроженца краевой столицы известный депутат так и не увидел.

— Я не стал слушать этого второго, Гнойный там, по-моему, а вот этот первый — просто уродец. Недостойно их нахождение на центральном телевидении, — подытожил Виталий Милонов.

Заметим, что на 1 сентября 2017 года баттл Oxxxymiron и Славы КПСС набрал 20,7 млн просмотров, что удалось сделать примерно за 2 недели.

Картина Дня. Хабаровск. Все, что происходит в нашем городе.

Канал AmurMedia в Telegram. Быстрые, свежие и разные новости.

Почему рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного стал популярным среди россиян
Во время загрузки произошла ошибка.
15 августа© Ньюстюб
 Горячую линию для жалоб на поборы в школах открыла Общественная палата России
Против Игры престолов и за пересадку головы: хабаровский фантаст о правилах и своем мире
Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить
США потратят миллионы на борьбу с информационным влиянием России
В Пхеньяне бросили вызов СБ ООН, пообещав больше пусков ракет
СМИ: против Путина на выборах могут выставить женщину
Пострадавшим от урагана «Харви» районам грозит нашествие комаров
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь