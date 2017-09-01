Депутат ГД РФ Милонов раскритиковал баттл рэппера из Хабаровска Гнойного и Oxxxymiron
Парламентарий Виталий Милонов назвал «чушью» популярный баттл
Парламентарий Виталий Милонов назвал «чушью» популярный баттл
По мнению народного избранника, происходившее было ниже уровня городской канализации, передает ИА AmurMedia со ссылкой на
Напомним,
Баттл привлек внимание большинства федеральных СМИ. Депутат Госдумы Виталий Милонов отнесся отрицательно к такому ажиотажу и вообще к самому событию, прокомментировав его на оппозиционной передаче «Кактус».
— Это чушь собачья. Я не хочу награждать этих людей
Заметим, что выступление уроженца краевой столицы известный депутат так и не увидел.
— Я не стал слушать этого второго, Гнойный там,
Заметим, что на 1 сентября 2017 года баттл Oxxxymiron и Славы КПСС набрал 20,7 млн просмотров, что удалось сделать примерно за 2 недели.
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