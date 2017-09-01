Депутат ГД РФ Милонов раскритиковал баттл рэппера из Хабаровска Гнойного и Oxxxymiron

Источник: РИА "Новости"

По мнению народного избранника, происходившее было ниже уровня городской канализации, передает ИА AmurMedia со ссылкой на интернет-шоу «Кактус».

Напомним, рэп-баттл между уроженцем Хабаровска рэппером Гнойным и известным питерским музыкантом Oxxxymiron официально опубликовали в сети. Дальневосточник победил со счетом 5:0. За сутки баттл набрал более 6 млн просмотров.

Видео Баттл Оксимирона и Гнойного побил рекорд по просмотрам

Баттл привлек внимание большинства федеральных СМИ. Депутат Госдумы Виталий Милонов отнесся отрицательно к такому ажиотажу и вообще к самому событию, прокомментировав его на оппозиционной передаче «Кактус».

— Это чушь собачья. Я не хочу награждать этих людей какими-то эпитетами. Даже не интересно. Это риторика чуваков у помойного бачка. Все вот это быдло, которое взрывается от своего быдлогопства, мне неинтересно и презрительно. Я хотел себя заставить как музыкант, как кинокритик, посмотреть этот кусок дерьма, но это невозможно смотреть. Ниже уровня городской канализации, — рассказал Виталий Милонов.

Заметим, что выступление уроженца краевой столицы известный депутат так и не увидел.

— Я не стал слушать этого второго, Гнойный там, по-моему, а вот этот первый — просто уродец. Недостойно их нахождение на центральном телевидении, — подытожил Виталий Милонов.

Заметим, что на 1 сентября 2017 года баттл Oxxxymiron и Славы КПСС набрал 20,7 млн просмотров, что удалось сделать примерно за 2 недели.

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