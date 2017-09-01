Жаркие дни подходят к концу в Казахстане

«По предварительному прогнозу, на следующей неделе с затоком холодных воздушных масс почти на всей территории Казахстана ожидаются грозовые дожди и постепенное понижение температуры воздуха. Согласно прогнозу, интенсивная волна холода ожидается в третьей декаде месяца, где на севере и востоке страны возможен переход дождя в мокрый снег», — сказала Бульдекбаева.