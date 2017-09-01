Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки чикунгунья во Франции

«В августе 2017 года были подтверждены четыре случая заболевания лихорадкой чикунгунья в результате местной передачи вируса чикунгунья в Ле-Канн-де-Мор (регион Прованс, департамент Вар, округ Драгиньян), больные за пределы региона не выезжали, инфицирование произошло на территории региона», — указали в ведомстве.

Там отметили, что ранее естественным районом распространения чикунгуньи считались тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии, а также Мексика и Гватемала. «В последние годы отмечаются случаи регистрации лихорадки чикунгунья в европейских странах — Италии и Франции», — предупреждает Роспотребнадзор.

Вирус чикунгунья характеризуется лихорадкой с температурой 40, часто сопровождаемой сильными болями в суставах, а также мышечной и головной болью, тошнотой, усталостью и сыпью. Переносчиками вируса являются комары Aedes aegypti.

Роспотребнадзор призывает граждан принимать меры предосторожности против укусов насекомых: ношение защитной одежды и использование специальных репеллентов. «Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на ухудшение эпидемиологической ситуации во Франции и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — подытожили чиновники.