Что изменится для школьников в новом учебном году

Источник: РИА "Новости"

Позиция министра

В 2017 году сферу образования ждут перемены. Об этом заявила министр образования Ольга Васильева. Она обозначила направления, требующие перемен, и прежде всего это: совершенствование ЕГЭ, поддержка и развитие инклюзивного образования, большее внимание к социальной сфере работников отрасли. В своих выступлениях Ольга Васильева подчеркивала, что в наступающем 2017 году будет уделено немалое внимание дополнительному образованию, и самое пристальное — на программы технической и естественнонаучной направленности. Министр считает, что необходимо разнообразить секции и кружки в школах, где должно быть не менее пяти бесплатных творческих, спортивных и научных объединений.

Новые предметы

Важное нововведение 2017 года — возвращение в школьную программу предмета «астрономия». 1 сентября обозначено на федеральном уровне как ориентир, и каждая школа могла самостоятельно принимать решение о включении астрономии в расписание с 1 сентября 2017 года или позже — с 1 января 2018 года. Определяющим фактором являлась фактическая готовность школы к качественному преподаванию предмета. Решение, в каком классе вводить его изучение, также было оставлено за школой. Это можно сделать как в 10, так и в 11 классах. Включение астрономии в число учебных предметов, по которым можно пройти государственную аттестацию в форме ЕГЭ, не планируется.

Вероятно, претерпит изменения вызвавший неоднозначную реакцию в обществе предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет теперь станет факультативным, следовательно, потребуется согласие школы на его проведение, а на его посещение — согласие родителей.

В 2017—2018 учебном году учащихся 5−9 классов ждет новый факультативный предмет — «Робототехника».

Шахматные клубы

Шахматный кружок к концу нового учебного года должен появиться в каждой российской школе, в дальнейшем планируется внедрение соответствующих уроков. Уже разработаны соответствующие методические материалы.

Инклюзивное образование

Продолжится работа с детьми с ограниченными возможностями, и теперь родитель сможет выбирать обычную или специализированную школу для такого ребенка по своему усмотрению. Для того, чтобы ребенок с любыми ограничениями здоровья мог почувствовать себя комфортно в любой школе России, все без исключения школы должны быть для этого приспособлены и оснащены всем необходимым — от обычных пандусов до учебников со шрифтом Брайля. Соответственно, школа должна будет располагать и педагогами, умеющими работать с такими детьми.

Изменения в экзаменах