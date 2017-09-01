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05:42 (мск), источник: АиФ Красноярск

Выходные в Красноярске будут прохладными и дождливыми

В Красноярск на смену теплой погоде пришла осенняя прохлада. Предстоящие выходные будут дождливыми, не порадует горожан погода и на следующей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 70% 759 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Новости"

Так, 1 сентября в дневное время воздух прогреется всего до +18 градусов тепла, ночью ожидается до +10. День знаний подпортит дождь, который синоптики прогнозируют в течение дня. В субботу, 2 сентября, днем будет +18, ночью +14, в воскресенье, 3 сентября, днем воздух прогреется до +17, а ночью +12.

Все выходные в городе будут идти дожди.

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