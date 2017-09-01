Выходные в Красноярске будут прохладными и дождливыми

Так, 1 сентября в дневное время воздух прогреется всего до +18 градусов тепла, ночью ожидается до +10. День знаний подпортит дождь, который синоптики прогнозируют в течение дня. В субботу, 2 сентября, днем будет +18, ночью +14, в воскресенье, 3 сентября, днем воздух прогреется до +17, а ночью +12.