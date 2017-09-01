В 2017 году в Красноярске благоустроят 215 дворов

«Общественная комиссия отобрала 204 двора, в большей части из которых уже практически завершены работы по благоустройству. Всего 215 дворов в этом году мы рассчитываем благоустроить по этой программе, остальные попадут в долгосрочную программу», — пояснил депутат красноярского городского совета Виталий Дроздов.



Помимо дорожного полотна устанавливают бордюры, обустраивают газоны и пешеходные дорожки. Один из важных критериев отбора дворов, которые попали в программу — активность и платёжеспособная дисциплина жителей. А во дворе дома № 104 по проспекту «Красноярский рабочий» появились уличные тренажёры. Жильцы пожертвовали небольшой клумбой ради активного отдыха подрастающего поколения.



Но самое главное, по словам властей, эти работы — только начало большого пути. «Следующий год мы добавим все прилегающие к дворам подходы, подъезды, чтобы было во всём комплексе — магистраль, внутриквартальные проезды, дворовые территории, чтобы быстрее менялась вся городская среда», — подчеркнул Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.



Таким образом, в этом году во всём регионе планируется преобразить более 560 дворов и 23 общественных пространств. На это потратят более 800 миллионов рублей. Средства выделяют из федерального, краевого и городского бюджетов, и лишь небольшая часть расходов ложится на плечи жителей.