В Приморье продают хлеб с неприятной «начинкой»
Хлеб с живой начинкой продают в Приморье, сообщает РИА VladNews.
Хлеб с живой начинкой продают в Приморье, сообщает РИА VladNews.
Инцидент произошел в Большом Камне. Местный житель приобрел булку хлеба, но придя домой, обнаружил неприятный сюрприз в виде таракана. Есть такое «экзотическое» хлебобулочное изделие сразу же перехотелось.
В социальных сетях неприятную находку окрестили необычной начинкой, своеобразной изюминкой большекаменских хлебопроизводителей.