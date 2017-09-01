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05:36 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье продают хлеб с неприятной «начинкой»

Хлеб с живой начинкой продают в Приморье, сообщает РИА VladNews.

Источник: VLADNEWS

Инцидент произошел в Большом Камне. Местный житель приобрел булку хлеба, но придя домой, обнаружил неприятный сюрприз в виде таракана. Есть такое «экзотическое» хлебобулочное изделие сразу же перехотелось.

В социальных сетях неприятную находку окрестили необычной начинкой, своеобразной изюминкой большекаменских хлебопроизводителей.

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