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05:56 (мск), источник: РИА Новости

В Москве перекроют ряд улиц в день празднования Курбан-байрама

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На нескольких улицах в Москве в день празднования мусульманского праздника Курбан-байрам 1 сентября введут ограничения для проезда автомобилей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Источник: РИА Новости

Движение транспортных средств будет ограничено с 02.00 до 11.00 мск вблизи Московской соборной мечети — на улицах Дурова, Щепкина (участок от улицы Самарская до Садового кольца), на Мещанской улице, улице Гиляровского (участок от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (участок от проспекта Мира до улицы Гиляровского), а также в Выползовом переулке в районе дома 7.

Ограничен будет проезд машин и вблизи Исторической мечети — на улице Большая Татарская, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском, Озерковском переулках. Частичные перекрытия введут по улице Южнобутовская (участок от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи), на Минской улице (на участке от улицы Мосфильмовская до Кутузовского проспекта), а также на проспекте Андропова напротив дома 11, корпуса 2.

Вблизи мечетей «Ярдям» и «Инам» по улице Хачатуряна (участок от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная) с 04.00 до 11.00 мск движение автомобилей будет затруднено в связи с ограничением движения в крайней правой полосе. Также на этом участке улицы временно будет приостановлена посадка и высадка пассажиров наземного общественного транспорта. В этот же день с 07.00 до 08.30 мск будет закрыта станция метрополитена «Минская» для входа пассажиров, отметили в ведомстве.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.

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