Отец Виктора Цоя посетил Главное командование Нацгвардии РК

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК. Несмотря на свою загруженность, объясняющуюся участием в мероприятиях, приуроченных к открытию сквера и монументальной композиции имени Виктора Цоя в Караганде, отец рок-музыканта с энтузиазмом откликнулся на приглашение посетить Главное командование Национальной гвардии. Перед началом встречи, Роберт Максимович сказал, что рад посещением Национальной гвардии. В свою очередь, генерал-майор Мухометкали Сатов заявил, что встреча с отцом легендарного певца советского периода большая честь. Роберт Максимович не понаслышке знаком с гостеприимностью казахской земли. Ведь он сам является уроженцем города Кызылорды и всегда гордился, что его Родина — Казахстан.

Также Цой старший отметил поразительные перемены в столице, да и в целом Казахстане. Приезд Роберта Максимовича в военное ведомство Казахстана — не случайность. Он является выпускником Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. По профессии он — моряк, дослужился до звания капитана-лейтенанта, сейчас в отставке. Роберт Цой восхитился популярностью сына в Казахстане, тепло отозвался о властях Казахстана, построивших памятник легендарному певцу, и выразил свою признательность за столь высокую честь для его сына. Мухометкали Сатов отметил, что целые поколения выросли на музыке группы «Кино», голос Виктора Цоя дети 80-х и 90-х годов узнают из тысячи других и по настоящее время. Многие люди до сих пор не могут смириться с гибелью кумира. Для него, как и для многих, Виктор Цой до сих пор остался легендарным музыкантом, несмотря на то, что с момента его смерти минуло вот уже 27 лет.