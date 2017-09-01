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08:53 (мск), источник: Kazinform

Отец Виктора Цоя посетил Главное командование Нацгвардии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В главном командовании Национальной гвардии РК состоялась встреча заместителя Главнокомандующего по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майора Мухометкали Сатова с отцом известного советского рок-музыканта Виктора Цоя — Робертом Максимовичем, а также с председателем фонда имени Виктора Цоя в Казахстане Леонидом Хан.

Источник: Kazinform

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК. Несмотря на свою загруженность, объясняющуюся участием в мероприятиях, приуроченных к открытию сквера и монументальной композиции имени Виктора Цоя в Караганде, отец рок-музыканта с энтузиазмом откликнулся на приглашение посетить Главное командование Национальной гвардии. Перед началом встречи, Роберт Максимович сказал, что рад посещением Национальной гвардии. В свою очередь, генерал-майор Мухометкали Сатов заявил, что встреча с отцом легендарного певца советского периода большая честь. Роберт Максимович не понаслышке знаком с гостеприимностью казахской земли. Ведь он сам является уроженцем города Кызылорды и всегда гордился, что его Родина — Казахстан.

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Также Цой старший отметил поразительные перемены в столице, да и в целом Казахстане. Приезд Роберта Максимовича в военное ведомство Казахстана — не случайность. Он является выпускником Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. По профессии он — моряк, дослужился до звания капитана-лейтенанта, сейчас в отставке. Роберт Цой восхитился популярностью сына в Казахстане, тепло отозвался о властях Казахстана, построивших памятник легендарному певцу, и выразил свою признательность за столь высокую честь для его сына. Мухометкали Сатов отметил, что целые поколения выросли на музыке группы «Кино», голос Виктора Цоя дети 80-х и 90-х годов узнают из тысячи других и по настоящее время. Многие люди до сих пор не могут смириться с гибелью кумира. Для него, как и для многих, Виктор Цой до сих пор остался легендарным музыкантом, несмотря на то, что с момента его смерти минуло вот уже 27 лет.

В завершении встречи генерал-майор Мухомткали Сатов выразил благодарность за встречу и вручил родителям Виктора презенты в виде книги «Летопись войск правопорядка» и печатных изданий Национальной гвардии. А председателю фонда имени Виктора Цоя Леониду Хан нагрудной знак «25 лет войскам правопорядка».

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