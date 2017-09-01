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06:18 (мск), источник: ТАСС

Осень в Москве начнется теплой, комфортной погодой

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Погоду в Московском регионе в первый день календарной осени определит антициклон — будет солнечно, тепло и сухо. Об этом сообщили в Росгидромете.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 69% 760 мм рт. ст. 5 м/с

«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20−22 градуса, по области — от 18 до 23 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.

Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 9−11 градусов, в Подмосковье — от 6 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 м/с.

Днем в субботу местами возможен небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 20−22 градусов, по области — до 18−23 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 м/с.

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