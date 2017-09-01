Осень в Москве начнется теплой, комфортной погодой
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Погоду в Московском регионе в первый день календарной осени определит антициклон — будет солнечно, тепло и сухо. Об этом сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Погоду в Московском регионе в первый день календарной осени определит антициклон — будет солнечно, тепло и сухо. Об этом сообщили в Росгидромете.
«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20−22 градуса, по области — от 18 до 23 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.
Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 9−11 градусов, в Подмосковье — от 6 до 11 градусов. Ветер
Днем в субботу местами возможен небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 20−22 градусов, по области — до 18−23 градусов. Ветер