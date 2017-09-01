Жилище древнего человека обнаружили иркутские ученые в Бодайбинском районе

Возраст находки насчитывает 18 тысяч лет. Комплекс представляет собой конструкцию из камней с очажной обкладкой. В центре жилища расположены интерьерные выкладки и отдельные камни. Наибольший интерес среди них представляет яйцевидный валун, за которым находится горизонтальная плоская плита, обрамлённая двумя камнями. Археологи предположили, что это могли быть стол или кресло древних обитателей.

Также они нашли пятна охры и куски угля, разбросанные по площади стояночного комплекса. По их мнению, используя охру, древние обозначали площадку, на которой собирались поселиться. Уголь был необходим для обогрева песчаного пола.

Также на месте раскопок ученые обнаружили скребла и долотовидные орудия. Большая часть находок изготовлена из жильного кварца. По сообщению пресс-службы, подобные артефакты из такого материала встречаются археологам не более чем в 1% случаев.