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06:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Жилище древнего человека обнаружили иркутские ученые в Бодайбинском районе

Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета обнаружили остатки жилища древнего человека во время экспедиции в Бодайбинский район области. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Возраст находки насчитывает 18 тысяч лет. Комплекс представляет собой конструкцию из камней с очажной обкладкой. В центре жилища расположены интерьерные выкладки и отдельные камни. Наибольший интерес среди них представляет яйцевидный валун, за которым находится горизонтальная плоская плита, обрамлённая двумя камнями. Археологи предположили, что это могли быть стол или кресло древних обитателей.

Также они нашли пятна охры и куски угля, разбросанные по площади стояночного комплекса. По их мнению, используя охру, древние обозначали площадку, на которой собирались поселиться. Уголь был необходим для обогрева песчаного пола.

Также на месте раскопок ученые обнаружили скребла и долотовидные орудия. Большая часть находок изготовлена из жильного кварца. По сообщению пресс-службы, подобные артефакты из такого материала встречаются археологам не более чем в 1% случаев.

Ученые планируют обратиться к специалистами Иркутского областного краеведческом музея с предложением воссоздать жилище. Для этого необходимо перевезти интерьерные камни и другие находки из Бодайбинского района в столицу Приангарья.

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