2 сентября в Татарстане стартует проект по благоустройству родников

Акция будет проходить на территории республики уже в пятый раз и продлится весь сентябрь сентября. Старт мероприятию будет дан в Казани на ООПТ «Голубые озера». Цель мероприятия — улучшение экологической обстановки в городах и населенных пунктах Российской Федерации, формирование экологического сознания и повышения экологической культуры населения. Помимо уборок организаторы предлагают участие в различных конкурсах. Подробнее на сайте genyborka.ru.