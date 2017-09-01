2 сентября в Татарстане стартует проект по благоустройству родников
(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). 2 сентября Татарстан присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия», сообщает
(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). 2 сентября Татарстан присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия», сообщает
Акция будет проходить на территории республики уже в пятый раз и продлится весь сентябрь сентября. Старт мероприятию будет дан в Казани на ООПТ «Голубые озера». Цель мероприятия — улучшение экологической обстановки в городах и населенных пунктах Российской Федерации, формирование экологического сознания и повышения экологической культуры населения. Помимо уборок организаторы предлагают участие в различных конкурсах. Подробнее на сайте genyborka.ru.
Также 2 сентября в Республике Татарстан стартует проект по благоустройству родников — в городах и районах источники очистят от мусора и сухостоя, починят подмостки, облагородят территории. В масштабных природоохранных мероприятиях примут участие представители государственных структур и активисты общественных объединений.