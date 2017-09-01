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17:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане полиция проводит рейды по выявлению нетрезвых водителей

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Для профилактики нарушений управления авто в нетрезвом виде нарядами ДПС проводятся рейды по всей Республике Татарстан, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Наряды дорожной полиции ориентированы в первую очередь на выявление таких нарушений как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, управление авто без права на управление или будучи лишенным его.

За минувшую неделю такие мероприятия были проведены в Актанышском, Балтасинском, Заинском, Кукморском, Мензелинском, Сабинском и Тюлячинском районах. В процессе было выявлено 174 нарушения ПДД, пресечено 15 фактов управления авто в нетрезвом виде.

ГИБДД МВД по Республике Татарстан напоминает: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Не имея возможности осуществлять адекватный контроль за своими действиями, пьяный водитель может стать виновником трагедии.

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