В Татарстане полиция проводит рейды по выявлению нетрезвых водителей

Источник: ИА Татар-информ

Наряды дорожной полиции ориентированы в первую очередь на выявление таких нарушений как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, управление авто без права на управление или будучи лишенным его.

За минувшую неделю такие мероприятия были проведены в Актанышском, Балтасинском, Заинском, Кукморском, Мензелинском, Сабинском и Тюлячинском районах. В процессе было выявлено 174 нарушения ПДД, пресечено 15 фактов управления авто в нетрезвом виде.