Активисты ОНФ в РТ занялись проблемой отсутствия транспортного сообщения в районах республики

В одном из последних обращений в адрес регионального отделения ОНФ в Республике Татарстан жители деревень Новая Серда и Шурабаш Арского района просят помочь в вопросе восстановления автобусного сообщения до районного центра — города Арск.

В настоящее время деревня с населением в 161 человек отрезана от внешнего мира, общественный транспорт не ходит. Жители вынуждены добираться пешком или различными путями 12 км до ближайшей большой деревни, далее в Арск, где находятся сельсовет, почта, больница, другие учреждения. Как сообщили жители, автобусное сообщение между населенными пунктами отменили в связи убыточностью.

Для подтверждения фактов, указанных в обращении, активисты Народного фронта проинспектировали Арский и Рыбнослободский районы. Активисты ОНФ также организовали сход граждан, на котором выслушали мнение жителей села по их каждодневной проблеме.

По словам члена регионального штаба ОНФ Айрата Ханипова, проблему отсутствия транспортного сообщения необходимо решить в ближайшее время. «К сожалению, проблема с общественным транспортом существует не только в Арском районе, это сегодня общая проблема для многих сел. Подавляющее большинство жителей, проживающих на селе, не имеют личных автомобилей и вынуждены уповать на общественный транспорт», — отметил Ханипов.

Согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления.