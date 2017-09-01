Татарстан вошел в пятерку лидеров самых привлекательных для работников регионов РФ

Для оценки ситуации эксперты рассчитали индекс рынка труда по итогам 2016 года. Он позволяет определить не только уровень занятости в регионе, но и его привлекательность для потенциального работника. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, в том числе — уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.