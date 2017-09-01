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17:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан вошел в пятерку лидеров самых привлекательных для работников регионов РФ

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). «РИА Рейтинг» представило очередной индекс рынка труда в регионах РФ по итогам 2016 года. Пятое место в рейтинге заняла Республика Татарстан со значением индекса 67,3.

Источник: ИА Татар-информ

Для оценки ситуации эксперты рассчитали индекс рынка труда по итогам 2016 года. Он позволяет определить не только уровень занятости в регионе, но и его привлекательность для потенциального работника. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, в том числе — уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

По сравнению с результатами, полученными по итогам 2015 года, пятерка лидеров по индексу рынка труда не изменилась. Первое место сохранила за собой Москва (88,8), второе — Санкт-Петербург (85,2), третье — Московская область (78,1). Еще одним регионом, где значение индекса превысило 70 баллов, остается Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Замыкает пятерку Татарстан.

Аутсайдерами рейтинга стали Карачаево-Черкесская Республика с показателем 10,1 и Ингушетия — 9,8.

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