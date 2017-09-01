В августе москвичи совершили более 500 тысяч поездок на городских велосипедах
Более полумиллиона поездок совершили горожане на велосипедах столичного велопроката за август. Это почти в два раза больше, чем в августе прошлого года.
Более полумиллиона поездок совершили горожане на велосипедах столичного велопроката за август. Это почти в два раза больше, чем в августе прошлого года.
«В последний месяц лета на велосипедах городского велопроката совершено более полумиллиона поездок. В прошлом году за этот же период их количество составило всего порядка 290 тысяч», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития
С начала велосезона в Москве побит прошлогодний рекорд по числу поездок — на городских велосипедах прокатились более 1,7 миллиона раз. Это больше, чем за весь сезон 2016 года. В течение дня велосипеды брали в аренду около 20 тысяч раз. Это рекордная цифра для городского велопроката.
Единый городской велопрокат начал работать в Москве в 2013 году. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Сейчас количество станций проката увеличилось до 380. Каждый год к сети будут добавлять еще по 50 станций и 500 велосипедов. К 2019 году число пунктов увеличится до 480, велосипедов на них будет 4,6 тысячи. Сеть планируют расширять в Западном, Северном, Восточном,