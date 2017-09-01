В августе москвичи совершили более 500 тысяч поездок на городских велосипедах

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В последний месяц лета на велосипедах городского велопроката совершено более полумиллиона поездок. В прошлом году за этот же период их количество составило всего порядка 290 тысяч», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

С начала велосезона в Москве побит прошлогодний рекорд по числу поездок — на городских велосипедах прокатились более 1,7 миллиона раз. Это больше, чем за весь сезон 2016 года. В течение дня велосипеды брали в аренду около 20 тысяч раз. Это рекордная цифра для городского велопроката.