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07:08 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Одну из улиц столицы назовут в честь Героя России Дмитрия Разумовского

Улица Дмитрия Разумовского появится в Москве. Имя Героя России, освобождавшего заложников в 2004 году в школе № 1 Беслана, увековечат в топонимике района Крюково Зеленоградского административного округа.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Название было одобрено на недавнем заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова. Предложение присвоить одной из московских улиц имя Разумовского внес фонд ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов «Рокада».

Улица Дмитрия Разумовского появится на месте двух Проектируемых проездов (№ 6719 и 6721), которые расположены в районе Крюково в ЗелАО. Он жил в Крюкове в конце 1980-х, многие местные жители хорошо помнят Разумовского. В память о нем в Крюкове ежегодно проводят турнир Гран-при по парашютному спорту на точность приземления.

Дмитрий Разумовский (1968−2004) — российский военнослужащий, подполковник. 13 лет назад, 3 сентября 2004 года, он участвовал в штурме захваченной террористами школы № 1 Беслана. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

В Беслане на месте гибели Дмитрия Разумовского установлена памятная плита. В его честь названа одна из улиц Ульяновска, в котором он жил в ранние годы. Ему присвоено звание почетного гражданина Ульяновска, а на здании школы, где он учился, есть мемориальная доска.

3 сентября — знаковый день для всей страны, это День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане. В Москве в этот день пройдет акция «Помнить, чтобы жить». Горожане придут почтить память погибших в места, которые подверглись террористическим атакам: на Дубровку, улицу Гурьянова и к дому 6 на Каширском шоссе, к станции метро «Рижская», в вестибюли станций «Парк культуры», «Автозаводская» и «Лубянка», в подземный переход на Пушкинской площади и к гостинице «Националь» на Тверской улице. Акция пройдет и на Авиационной улице у монумента памяти воинам, погибшим в горячих точках. На Солянке, у памятника жертвам трагедии в Беслане, состоится церемония возложения венков и акция «Митинг без слов».

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