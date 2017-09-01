Одну из улиц столицы назовут в честь Героя России Дмитрия Разумовского

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Название было одобрено на недавнем заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова. Предложение присвоить одной из московских улиц имя Разумовского внес фонд ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов «Рокада».

Улица Дмитрия Разумовского появится на месте двух Проектируемых проездов (№ 6719 и 6721), которые расположены в районе Крюково в ЗелАО. Он жил в Крюкове в конце 1980-х, многие местные жители хорошо помнят Разумовского. В память о нем в Крюкове ежегодно проводят турнир Гран-при по парашютному спорту на точность приземления.

Дмитрий Разумовский (1968−2004) — российский военнослужащий, подполковник. 13 лет назад, 3 сентября 2004 года, он участвовал в штурме захваченной террористами школы № 1 Беслана. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

В Беслане на месте гибели Дмитрия Разумовского установлена памятная плита. В его честь названа одна из улиц Ульяновска, в котором он жил в ранние годы. Ему присвоено звание почетного гражданина Ульяновска, а на здании школы, где он учился, есть мемориальная доска.