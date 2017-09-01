Серийного телефонного мошенника-гастролёра будут судить в Кемерове
По данным следствия, мужчина приезжал «на заработки» в Кузбасс из Алтайского края.
По данным следствия, мужчина приезжал «на заработки» в Кузбасс из Алтайского края.
Кемерово, 1 сентября —
Житель Алтайского края, видимо, намереваясь запутать правоохранителей, специально приезжал в Кузбасс, чтобы реализовывать свою мошенническую схему. По данным следователей, он размещал на популярном сайте объявлений сообщение о продаже дорогих смартфонов по низким ценам. Когда покупатель «клевал», мужчина уверял его, что сделка возможна только при полной предоплате товара. Покупатель переводил ему деньги, а он менял телефонный номер и занимался поисками новых жертв.
Следователи установили, что по этой схеме злоумышленник обманул 9 человек из Сургута, Новосибирска, Челябинска, Мурманска, Ульяновска, Красноярска и Самары. По данным правоохранителей он выманил у них больше 310 тыс. рублей.
Не смотря на то, что мужчина оказался опытным в плане криминального заработка — он уже был судим за подобные мошенничества, сотрудники уголовного розыска смогли его вычислить и разыскать.
Материалы уголовного дела уже направлены в суд. 25-летнему рецидивисту может грозить до 5 лет лишения свободы. Потерпевшие подали гражданские иски на возмещение ущерба.