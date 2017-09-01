Серийного телефонного мошенника-гастролёра будут судить в Кемерове

Кемерово, 1 сентября — АиФ-Кузбасс. Предварительное следствие по делу 25-летнего мужчины, который обвиняется в совершении девяти преступлений, вели следователи управления МВД России по г. Кемерово.

Житель Алтайского края, видимо, намереваясь запутать правоохранителей, специально приезжал в Кузбасс, чтобы реализовывать свою мошенническую схему. По данным следователей, он размещал на популярном сайте объявлений сообщение о продаже дорогих смартфонов по низким ценам. Когда покупатель «клевал», мужчина уверял его, что сделка возможна только при полной предоплате товара. Покупатель переводил ему деньги, а он менял телефонный номер и занимался поисками новых жертв.

Следователи установили, что по этой схеме злоумышленник обманул 9 человек из Сургута, Новосибирска, Челябинска, Мурманска, Ульяновска, Красноярска и Самары. По данным правоохранителей он выманил у них больше 310 тыс. рублей.

Не смотря на то, что мужчина оказался опытным в плане криминального заработка — он уже был судим за подобные мошенничества, сотрудники уголовного розыска смогли его вычислить и разыскать.