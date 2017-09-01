По Северной дамбе запустили движение трамваев и троллейбусов

Электротранспорт запустили по отремонтированной дамбе в 5.40 утра. С 1 сентября возобновилось прежнее движение трамвайных маршрутов № 4 (от станции Перми-II), № 6 (от остановки «ОАО «Велта»), № 8 (от станции «Бахаревка»), № 11 (от станции «Осенцы»). Трамвай № 7 также вновь начал ходить от станции Пермь-II до остановки «ВРЗ».