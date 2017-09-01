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08:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

По Северной дамбе запустили движение трамваев и троллейбусов

Первый электротранспорт проехал в 5.40 утра.

Источник: Аргументы и факты

Движение по Северной дамбе трамваев и троллейбусов возобновили 1 сентября.

Электротранспорт запустили по отремонтированной дамбе в 5.40 утра. С 1 сентября возобновилось прежнее движение трамвайных маршрутов № 4 (от станции Перми-II), № 6 (от остановки «ОАО «Велта»), № 8 (от станции «Бахаревка»), № 11 (от станции «Осенцы»). Трамвай № 7 также вновь начал ходить от станции Пермь-II до остановки «ВРЗ».

На Северной дамбе также начали курсировать троллейбусные маршруты № 10 и № 13.

Напомним, движение транспорта по Северной дамбе закрыли 17 июня в связи с ремонтом. 1 августа по дамбе запустили движение автомобилей и автобусов.

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