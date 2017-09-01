В Cети ошалели от божественности «двойного метакота»

В комментариях под постом пользователи социальной сети сошлись во мнении, что на фотографиях запечатлен двойной метакот, пришедший на землю, чтобы управлять человечеством. «Пророчество сбывается! Метакот прибыл, чтобы управлять нами в два раза круче, чем это смог бы сделать обычный кот», — принялись восхищаться они.

Некоторым показалось, что кот совсем не похож на лидера Земли, а всего-навсего надел «кошачью» курточку или специальный камуфляж. «Похоже на то, что он нарядился в одно из тех специальных платьев с черным контуром, которые делают фигуру стройнее», — пошутил один из них.