В Cети ошалели от божественности «двойного метакота»
В Cети обратили внимание на фотографии кота с необычным раскрасом на спине, напоминающем очертания пухлого кота. Снимки были опубликованы в
В Cети обратили внимание на фотографии кота с необычным раскрасом на спине, напоминающем очертания пухлого кота. Снимки были опубликованы в
В комментариях под постом пользователи социальной сети сошлись во мнении, что на фотографиях запечатлен двойной метакот, пришедший на землю, чтобы управлять человечеством. «Пророчество сбывается! Метакот прибыл, чтобы управлять нами в два раза круче, чем это смог бы сделать обычный кот», — принялись восхищаться они.
Некоторым показалось, что кот совсем не похож на лидера Земли, а
В конце июля в Twitter обнаружили