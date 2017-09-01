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07:35 (мск), источник: Lenta.Ru

В Cети ошалели от божественности «двойного метакота»

В Cети обратили внимание на фотографии кота с необычным раскрасом на спине, напоминающем очертания пухлого кота. Снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте tatuya01 и за три дня набрали более 245 тысяч лайков и 130 тысяч репостов.

В комментариях под постом пользователи социальной сети сошлись во мнении, что на фотографиях запечатлен двойной метакот, пришедший на землю, чтобы управлять человечеством. «Пророчество сбывается! Метакот прибыл, чтобы управлять нами в два раза круче, чем это смог бы сделать обычный кот», — принялись восхищаться они.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторым показалось, что кот совсем не похож на лидера Земли, а всего-навсего надел «кошачью» курточку или специальный камуфляж. «Похоже на то, что он нарядился в одно из тех специальных платьев с черным контуром, которые делают фигуру стройнее», — пошутил один из них.

В конце июля в Twitter обнаружили черно-белого котенка с пятном на морде, напоминающем свернувшегося в клубок кота. Тогда пользователи назвали необычное явление Catception по аналогии в фильмом Кристофера Нолана «Начало».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
Забавный котик.
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