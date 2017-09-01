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08:30 (мск), источник: VLADNEWS

Школы Владивостока раскрыли свои двери для учащихся

Торжественные линейки прошли во всех учебных заведениях города.

Источник: VLADNEWS

Сегодня, 1 сентября, школы Владивостока распахнули свои двери для учеников. Торжественную линейку средней школы № 47 посетил и корреспондент РИА VladNews. Самым волнующим этот день стал для первоклассников. Их встречали песнями и танцами, стихами и конкурсами. Мероприятие посетили не только родители и родственники. С приветственным словом выступили директор школы, выпускники, действующий депутат Думы города Владивостока, кандидат в депутаты, а также члены хоккейной команды «Адмирал».

Прозвучал первый звонок! И выпускники-одиннадцатиклассники повели первоклашек в школу, в новые для них кабинеты, где их ждал первый учитель и первый урок.

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