Школы Владивостока раскрыли свои двери для учащихся

Сегодня, 1 сентября, школы Владивостока распахнули свои двери для учеников. Торжественную линейку средней школы № 47 посетил и корреспондент РИА VladNews. Самым волнующим этот день стал для первоклассников. Их встречали песнями и танцами, стихами и конкурсами. Мероприятие посетили не только родители и родственники. С приветственным словом выступили директор школы, выпускники, действующий депутат Думы города Владивостока, кандидат в депутаты, а также члены хоккейной команды «Адмирал».