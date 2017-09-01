Приставы арестовали у похоронного агентства катафалк и венки за долги

«На исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с предприятия, предоставляющего похоронные услуги, налоговых платежей на сумму 280 тыс. рублей. Было установлено, что похоронное агентство в собственности имеет транспортное средство, которое было арестовано», — говорится в релизе.

Кроме того, у организации ранее были арестованы венки и памятники, стоимость автомобиля составила 180 тыс. рублей. Если в течение 10 дней долг не будет погашен, имущество похоронного агентства будет продано.