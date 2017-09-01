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07:47 (мск), источник: Интерфакс

Приставы арестовали у похоронного агентства катафалк и венки за долги

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Судебные приставы города Тайга арестовали имущество у похоронного агентства, которое задолжало по налогам почти 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Кемеровской области в пятницу.

«На исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с предприятия, предоставляющего похоронные услуги, налоговых платежей на сумму 280 тыс. рублей. Было установлено, что похоронное агентство в собственности имеет транспортное средство, которое было арестовано», — говорится в релизе.

Кроме того, у организации ранее были арестованы венки и памятники, стоимость автомобиля составила 180 тыс. рублей. Если в течение 10 дней долг не будет погашен, имущество похоронного агентства будет продано.

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