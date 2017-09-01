Приставы арестовали у похоронного агентства катафалк и венки за долги
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Судебные приставы города Тайга арестовали имущество у похоронного агентства, которое задолжало по налогам почти 300 тыс. рублей, сообщает
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Судебные приставы города Тайга арестовали имущество у похоронного агентства, которое задолжало по налогам почти 300 тыс. рублей, сообщает
«На исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с предприятия, предоставляющего похоронные услуги, налоговых платежей на сумму 280 тыс. рублей. Было установлено, что похоронное агентство в собственности имеет транспортное средство, которое было арестовано», — говорится в релизе.
Кроме того, у организации ранее были арестованы венки и памятники, стоимость автомобиля составила 180 тыс. рублей. Если в течение 10 дней долг не будет погашен, имущество похоронного агентства будет продано.