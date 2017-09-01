В Ростове река Темерник оказалась на грани экологической катастрофы

Источник: "Российская газета"

«В границах донской столицы выявлено 64 выпуска, в том числе 25 — хозяйственно-бытовых вод, 11 — грунтовых (дренажных) вод, сбрасываемых с превышением концентрации загрязняющих веществ, 28 — ливневых вод. В течение 2017 года также выявлялись случаи размещения размываемого грунта в прибрежной защитной полосе реки Темерник», — говорится в официальном сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области.

Жесткую позицию заняли ученые из Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, которые считают: река гибнет из-за хозяйственной деятельности. Нерадивые предприниматели экономят на защитных сооружениях, и стоки текут в реку.

К примеру, в конце июля сотрудники МЧС зафиксировали сброс нефтепродуктов в Темерник в районе Северного водохранилища, что привело к массовому замору рыбы и раков. Проведенные учеными исследования на месте ЧП показали, что в пробах воды практически не осталось воды. Содержание нефтепродуктов превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 91,6 раза, марганца — в три, а цинка — в 3600.

За боновыми заграждениями, которыми спасатели окружили место техногенной аварии, и в самом Северном водохранилище концентрация вредных веществ из таблицы Менделева была существенно ниже, но вода оказалась бедна кислородом и перенасыщена соединениями азота.

«Основываясь на полученных данных, можно говорить о присутствии в воде Северного водохранилища аномально высокой (до летальной) концентрации нефтепродуктов и цинка, способной повлечь за собой не только снижение качества питьевой воды, но и гибель водных организмов. В общем состояние водной среды в Северном водохранилище можно охарактеризовать как катастрофическое для рыбы и для всех гидробионтов, а ситуацию с качеством воды — как локальную экологическую катастрофу», — сообщает Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства.