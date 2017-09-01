В Волгограде появились инфракрасные радары для борьбы с лихачами

Новые стационарные комплексы «Птолемей» действуют на трех федеральных трассах (направления на Сызрань, Москву и Каменск-Шахтинский), а также в двух крупнейших городах региона: в Волгограде и Волжском. За семь месяцев этого года выявлено около 300 тысяч административных правонарушений. А только за 20 дней августа — уже порядка 80 тысяч.

В поле зрения камеры попадает движущийся объект с расстояния 90 метров, причем в обоих направлениях. Ширина обзора — 14 метров. Радарная камера предыдущего поколения могла фиксировать лишь одну полосу движения. Более современная техника, базирующаяся на военных разработках, удерживает сразу несколько целей. То есть пристроиться за другой машиной и проскочить не получится. Инфракрасная подсветка позволяет работать ночью.

Городские комплексы фиксируют мгновенную скорость автомобиля. На федеральных трассах — среднюю на расстоянии от двух до пяти километров.

— Наша область транзитная, летом по ней едут на юг. Основная цель установки камер — контроль за дорожным движением и сокращение числа ДТП. На основании зафиксированного видеокамерой нарушения выносится постановление, которое приходит гражданину заказным письмом, — объясняет начальник Центра фотофиксации нарушений ПДД Лариса Сукачева. — Если водитель оплачивает штраф в течение 20 дней, он получает скидку 20 процентов.

Тем временем