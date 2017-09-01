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08:29 (мск), источник: АиФ Иркутск

Девять тысяч иркутян пошли в первый класс

С праздником местных жителей поздравил мэр.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутске 1 сентября за парты сели более 76 тысяч школьников, из них около девяти тысяч пошли в первый класс, сообщает пресс-служба городской мэрии.

С днем знаний школьников и учителей поздравил глава Иркутска Дмитрий Бердников:

«С 1 сентября у каждого из нас связаны самые трогательные и волнительные воспоминания. Пусть новый учебный год радует новыми открытиями, успехами, свершениями. Искренне желаю, чтобы наше общее стремление к познанию было двигателем к дальнейшему развитию и процветанию нашего родного города!».

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