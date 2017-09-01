В первые осенние выходные метеорологи прогнозируют дождливую и пасмурную погоду
В первые осенние выходные метеорологи прогнозируют дождливую и пасмурную погоду. Вероятность осадков превысит 79%.
В первые осенние выходные метеорологи прогнозируют дождливую и пасмурную погоду. Вероятность осадков превысит 79%.
По данным Гидрометцентра РФ, в субботу и воскресенье на территории области ожидается облачная погода, временами дожди.
Температура воздуха днём составит +19°С. Ночью столбик термометра покажет +11…+12°С. Скорость ветра не превысит 3 м/с.