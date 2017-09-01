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09:00 (мск), источник: УралПолит.ру

​Ряд авиарейсов задерживается в Екатеринбурге из-за тумана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ИА УралПолит.Ru. Ряд авиарейсов на прилет и на вылет задерживаются в пятницу в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за тумана.

Согласно данным на он-лайн табло авиаузла, задерживается прилет самолета из Душанбе. По расписанию он должен был сесть в 8.50 местного времени. Теперь ожидаемое время — 13.10. Также запаздывает на два часа борт из Уфы. Рейс из Хельсинки, который должен был прибыть в 4.55, вообще отменен.

Также задерживается вылет свыше 10 рейсов из Кольцово. Большая часть из них направляются в Москву, в аэропорт Домодедово, один рейс — во Внуково.

Причиной задержки стал туман.

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