​Ряд авиарейсов задерживается в Екатеринбурге из-за тумана

Согласно данным на он-лайн табло авиаузла, задерживается прилет самолета из Душанбе. По расписанию он должен был сесть в 8.50 местного времени. Теперь ожидаемое время — 13.10. Также запаздывает на два часа борт из Уфы. Рейс из Хельсинки, который должен был прибыть в 4.55, вообще отменен.