Ряд авиарейсов задерживается в Екатеринбурге из-за тумана
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ИА УралПолит.Ru. Ряд авиарейсов на прилет и на вылет задерживаются в пятницу в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ИА УралПолит.Ru. Ряд авиарейсов на прилет и на вылет задерживаются в пятницу в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Согласно данным на
Также задерживается вылет свыше 10 рейсов из Кольцово. Большая часть из них направляются в Москву, в аэропорт Домодедово, один рейс — во Внуково.
Причиной задержки стал туман.